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中午偷偷找工作成主流？工作快找APP下載飆破千萬次

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
上班族想轉職，如何利用上班時間應徵工作是門大學問。圖/本報資料照片，
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上網找工作，電腦螢幕太大，怕被發現？手機 APP已成求職的秘密利器。截至2月底，「104工作快找」APP累計下載量已超越1,000萬次大關。104人力銀行產品暨價值營運處資深協理王之璘分析，最近一年，將近7成的主動應徵來自APP，最近五年，占比提升8個百分點；APP求職最高峰為每周一Blue Monday，時段則為中午12點午休時間。

「104工作快找」APP推出三大功能：捷運篩選通勤找工作、彈性工時等多元標籤熱門條件找工作、找頭鹿小秘書提醒面試時間coming soon加面試考前猜題，同時標註「積極徵才中」與「最新聯絡求職者時間」，APP行動求職彈性方便，也能看到企業徵才進度，找到積極招募的職缺。

104人力銀行觀察最近一年求職者主動應徵的樣態，無論用PC(含mobile web)、或用「104工作快找」APP，一周當中，主動應徵的最高峰都是每週一。其中，PC(含mobile web)明顯在「周一」最多人使用、占19%，隨Blue Mondy過去，周二起依序遞減，周六放假開始玩耍、主動應徵的人次最少、占7.4%。

「104工作快找」APP集中「周一和周二」最多人使用，各占17.9%、17.5%，周間依序遞減，但周末六日仍有少數使用、占9%。即使假日，仍繼續用APP行動求職。

每天的高峰時段相近，集中在白天的上午十點到傍晚五點，下班飯後又有另一波小高峰在晚上九點到深夜十一點。但是最高峰，則有差異，PC(含mobile web)最高峰在下午三點，「104工作快找」APP最高峰則在中午十二點。

最近一年，使用「104工作快找」APP應徵的求職者，履歷表註明最希望從事哪些職務呢？TOP 5青睞職務為：20.6%客服/門市/業務/貿易類、15.3%行政/總務/法務類、10.8%餐飲/旅遊/美容美髮類、8%操作/技術/維修類、6.6%行銷/企劃/專案管理類。

使用PC(含mobile web)主動應徵的求職者稍有不同，履歷表註明最希望從事哪些職務呢？TOP 5青睞職務為：14%客服/門市/業務/貿易類、11.4%行政/總務/法務類、10.4%資訊軟體系統類、9.1%行銷/企劃/專案管理類、8.1%生產製造/品管/環衛類與研發類。

王之璘指出，希望從事民生消費類型職務的求職者，目前或曾是相似職務的比率也高，這代表，「104工作快找」APP使用介面友善、彈性靈活方便，即使在工作中，也能行動求職；PC(含mobile mobile)網頁版的使用介面，較能完整編修履歷、準備作品集，除了客服/門市/業務/貿易、行政/總務/法務之外，也受到數位發展相關領域工作者的青睞。

APP 求職

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