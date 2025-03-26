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台北市去年不動產交易熱區前3名曝光 南港區增幅最大

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市主計處今公布去年北市建物所有權變更登記共計6.3萬棟。報系資料照
北市主計處今公布去年北市建物所有權變更登記共計6.3萬棟。報系資料照

建物所有權變更登記情形是觀察不動產市場趨勢的重要指標，北市主計處今公布去年北市建物所有權變更登記共計6.3萬棟，其中買賣占3萬棟，各行政區中，以中山區買賣4426棟最多，南港區年增率36.3%，增幅最大。

北市地政局統計，113年全年台北市建物所有權變更登記計6.3萬棟、542.8萬平方公尺，分別較112年增加0.4萬棟(7.2%)、29.9萬平方公尺(5.8%)；變更登記原因以買賣3.0萬棟(占48.2%)最多，繼承1.3萬棟(占20.1%)次之，信託1.0萬棟(占15.9%)居第3，三者併計約占整體八成四。

主計處指出，若與112年比較，除繼承減少688棟(-5.2%)外，買賣、信託、贈與則分別增加3165棟(11.7%)、1297棟(14.9%)及382棟(4.9%)。

另外，觀察113年台北市各行政區建物買賣所有權變更登記情形，以中山區4426棟最多，大安區3237棟次之，內湖區2983棟居第3；若與112年比較，除文山區買賣所有權變更登記棟數略減2.5%外，其餘各行政區皆呈增加，以南港區增加36.3%，增幅最大，中正區24.2%次之，北投區17.4%居第3。

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