等預售案降價？代銷龍頭：看屋人潮漸漸回來了

北市中山區指標建案「宏築臻玥」25日公開，負責銷售的代銷龍頭海悅國際（2348）總經理王俊傑表示，目前看屋人潮已慢慢回來，北中南各區，已進入個案表現時代，市場已經走到正常。

「宏築臻玥」位於台北市中山區建國北路上，規劃24層超高樓，36~55坪純住宅，開價每坪150萬到160萬元，總案量約60億元，為今年中山區案量最大的指標案。

王俊傑表示，政府這波強力調控，雖讓買氣大減，但對有品牌的建商反而是有利的。之前景氣好，任何人都可以借錢蓋房子，市場一堆一案公司，讓人憂心未來服務。「如果政府這波沒做去槓桿調控，好的建商品牌就辦法跳脫出來」。

他表示，現在市場已經慢慢恢復正常市況，回歸基本面，雖然銷售較慢，只要是有品牌，好作品就能去化。許多人擔心川普上台後經濟局勢，但川普不可能故意讓美國經濟不好，不用想太多。

至於台灣經濟，他也認為不用太緊張，除了台積電（2330），很多產業獲利也都不錯，還是有賺錢的能力。只是現在新一波房市政策出來，停聽看是必然的。

至於房價，很多人期待降價，但現在土地價格沒降，大家薪水、工資都沒降，材料價格也沒降，很多建商就選擇不蓋而已，不會降價。

王俊傑表示，目前房地產業最大問題仍是缺工缺料，這部分需要政府協助解決，另外，現在首購不成問題，但第七波信用管制針對第二戶強力限貸，很多人想換屋，都碰到限貸的問題，政府應考慮研究鬆綁。

新公開的「宏築臻玥」為都更案，業者表示，基地周邊有南京建國、民生敦北商圈等，商業機能發達，且捷運網絡完善，更新後的街廓擁有綠化空間，降低高架道路對環境的影響，並與周邊多個頂級住宅相鄰，如「文華苑」、「華固樂慕」及「華爾道夫」等。

591房屋交易網新聞公關課主任畢務潔分析，中山區的都更危老案件數量在全市各行政區中占比最高，約占整體市場的兩成，顯示出開發商對該區域價值的高度信心。

其中，中山區基隆河南側生活圈是重要發展區域之一，由宏築建設推動的「宏築臻玥」是今年區域案量最大的指標案，總案量達60億元，歷經近20年整合後正式公開。