長榮台中推輕奢飯店

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮國際全新輕奢新品牌《采．寓 halo house》昨（25）日正式營運，力拚明年出現盈餘；未來長榮國際將採長榮桂冠酒店及《采．寓 halo house》雙品牌進行營運，深耕國內飯店市場布局。

長榮國際旅業部副總經理許秉勲表示，新品牌位在台中七期地區，與業主簽約20年，為自營旅館事業，總房間數130間，為長榮國際台灣第七家飯店，主打年輕奢華，平均房價3,500元起，今年試營運住房率已達七成，首年開幕各種成本支出較多，力拚明年賺錢。

長榮國際除持有長榮航空等相關公司股票，主要營運為旅館事業收入，長榮飯店經營32年，國內外據點合計十家，台灣七家，海外三家。

住房率 股票 長榮航空

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