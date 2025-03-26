中華車總經理 曾鑫城接任

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華汽車（2204）調整組織人事異動，昨（25）日舉行臨時董事會後發布重訊，總經理陳昭文因個人生涯規劃申請退休獲准，由副總經理曾鑫城接任，4月1日生效。

陳昭文目前也是車輛公會理事長，中華車總經理退休之後，預期公會也將進行補選。

中華車表示，曾鑫城在中華車任職超過30年，具備車輛產業經營與管理的完整資歷與經驗，對產業趨勢與市場變革有深入洞察，歷任中華車企畫GROUP副總經理、東南（福建）汽車工業公司代理總經理與副總經理；曾主導多項品牌戰略與產品策略規劃，推動中華車國產化與新能源車型的導入與銷售提升；同時推動企業內部轉型，提升生產效率與市場競爭力。

中華車強調，目前汽車產業正值快速變動時代，中華車在自有品牌、代理品牌策略發展以及市場的對應也更加積極，曾鑫城過去在品牌策略規劃投入甚深，有助未來中華車的發展策略。

另外，董事會還通過旗下台灣英倫摩里斯汽車事業公司（MG台灣）總經理由原董事長錢經武兼任。

中華車 新能源車 退休

延伸閱讀

中華汽車為台灣汽車業首家CDP碳揭露企業 首度評鑑獲佳績

政戰人事異動 國軍文宣大將樓偉傑調任陸軍政戰副主任

【重磅快評】被列入骯髒15國 不敢疑美的台灣準備好了嗎

盼培養跨域專業能力！經濟部高層人事異動 5首長走馬上任

相關新聞

嘉佩樂出擊 頂級酒店添新秀…最貴套房站上30萬元

國際頂級酒店品牌相繼在台北市精華區插旗，今年首發亮相的台北嘉佩樂酒店將於4月1日開幕，成為嘉佩樂酒店集團在台灣的首家據點...

長榮台中推輕奢飯店

長榮國際全新輕奢新品牌《采．寓 halo house》昨（25）日正式營運，力拚明年出現盈餘；未來長榮國際將採長榮桂冠酒...

中華車總經理 曾鑫城接任

中華汽車調整組織人事異動，昨（25）日舉行臨時董事會後發布重訊，總經理陳昭文因個人生涯規劃申請退休獲准，由副總經理曾鑫城...

友善環境 創造卓越／IFRS、GRI、ESRS準則 釐清定義

IFRS永續揭露準則與IFRS會計準則的重大性定義一致，即若資訊之遺漏、誤述或模糊，可合理預期將影響一般用途財務報告之主...

趨勢觀察／美好證券董事長黃谷涵 創新價值 磁吸人才

面對全球金融環境的快速變動，美好證券董事長黃谷涵說，當今是最容易創業、也是經營最具挑戰的年代。今天要創業，擁有各種工具，...

紅海危機未解、全球船舶吃緊 萬海：美國線長約價漲三成

萬海航運昨（25）日舉辦法說會，由總經理謝福隆主持，他表示，紅海危機未解，以哈停戰協議瀕臨破裂，運價變化還是相當大，他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。