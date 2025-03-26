中華車總經理 曾鑫城接任

中華汽車（2204）調整組織人事異動，昨（25）日舉行臨時董事會後發布重訊，總經理陳昭文因個人生涯規劃申請退休獲准，由副總經理曾鑫城接任，4月1日生效。

陳昭文目前也是車輛公會理事長，中華車總經理退休之後，預期公會也將進行補選。

中華車表示，曾鑫城在中華車任職超過30年，具備車輛產業經營與管理的完整資歷與經驗，對產業趨勢與市場變革有深入洞察，歷任中華車企畫GROUP副總經理、東南（福建）汽車工業公司代理總經理與副總經理；曾主導多項品牌戰略與產品策略規劃，推動中華車國產化與新能源車型的導入與銷售提升；同時推動企業內部轉型，提升生產效率與市場競爭力。

中華車強調，目前汽車產業正值快速變動時代，中華車在自有品牌、代理品牌策略發展以及市場的對應也更加積極，曾鑫城過去在品牌策略規劃投入甚深，有助未來中華車的發展策略。

另外，董事會還通過旗下台灣英倫摩里斯汽車事業公司（MG台灣）總經理由原董事長錢經武兼任。