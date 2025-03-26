萬海壯大船隊 強化遠洋線

萬海（2615）強化全球競爭力，推估2026到2030年萬海預計接收新造船共30艘，積極擴大船隊規模，新年度將強化遠洋線布局，北美線還是萬海布局主力，會愈來愈強。

法人分析，萬海擴大美西航線營運後，獲利跟著同步跳升，未來美東市場及長程線布局，成為推升獲利成長新動能。

萬海是國內最大亞洲近洋航商，亞洲區間航線營運主力航線共27條，包含自營加上聯營，亞洲線航班最密集、涵蓋港口最多， 亞洲區貨量比重占萬海營收達58%、營收占比為30%。未來將持續專注於近洋地區貨載的高成長和跨區域特性， 藉由亞洲出口和區間航段網絡，推升遠洋貨載成長。

萬海不斷擴大北美市場布局，去年美國線營收占比17%增為29%，亞洲線占比由45%降為30%，價格相當好的南美線占比由17%提高為18%，至於中東印巴自21%提高到23%。隨著新船加入，萬海也將持續擴大北美線等長程線布局。

考量全球租船市場價格變動大，萬海不斷強化自有船舶及自有貨櫃比率，目前各為96%及81%。