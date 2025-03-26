聽新聞
0:00 / 0:00

紅海危機未解、全球船舶吃緊 萬海：美國線長約價漲三成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
萬海。 萬海提供
萬海。 萬海提供

萬海航運（2615）昨（25）日舉辦法說會，由總經理謝福隆主持，他表示，紅海危機未解，以哈停戰協議瀕臨破裂，運價變化還是相當大，他也首度證實，目前美國線的長約推估平均簽約價格，仍比去年同期成長上看三成。

萬海昨日法說會上，法人圈聚焦兩大議題，首先，對於美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，全球貨櫃輪可能受到的影響及大陸船舶比重。其次，全球貨櫃輪運價走低，對於北美線長約談判後續情況。

針對中國大陸船舶將被收取高額費用一事，謝福隆回應，萬海美西與美東航線配置中沒有大陸製船舶，而萬海自有船隊總計有121艘船，大陸製船舶相當低，以運力來看，占比僅10.49%，多為2,000 TEU（20呎櫃）以下船型，目前主要配置在亞洲，不會運用在美國線。

萬海2025年有三艘13,000 TEU新造船舶將下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

另外，2026~2030年萬海預計接收新造船共30艘，其中7,000 TEU兩艘；8,700 TEU 20艘，含附帶購入選擇權四艘；16,000 TEU八艘，共計新增運力31.6萬TEU，顯示持續看好長期航運市場需求。

謝福隆認為，美國線長約運價談判概況，去年紅海危機延續到今年，即便現在運價回檔，主要受需求不振波及；只要市場需求回籠，船舶供給不足情況還是會浮上檯面。若從目前談判結果分析，客戶可接受運價較去年平均調升兩到三成。

中東地緣政治問題再度升溫，所有船公司都沒有人宣布要重返紅海，包括各種紅海周邊航線都沒有恢復，這樣情況顯示，全球船舶吃緊情況今年仍會持續；再加上今年以來全球貨櫃輪租金價格居高不下，代表市場需求還很熱絡。

美國 萬海

延伸閱讀

台積電加碼美國 晶片戰爭作者：有助穩定對美關係

路透：印度為免美國報復 願對230億美元進口貨降關稅

科技戰掀關注 若美國控制台積電？陸學者：對大陸還價能力將增強

受紅海危機牽扯 陷增量瓶頸？陸智庫：美軍在南海活動已趨於極限

相關新聞

嘉佩樂出擊 頂級酒店添新秀…最貴套房站上30萬元

國際頂級酒店品牌相繼在台北市精華區插旗，今年首發亮相的台北嘉佩樂酒店將於4月1日開幕，成為嘉佩樂酒店集團在台灣的首家據點...

長榮台中推輕奢飯店

長榮國際全新輕奢新品牌《采．寓 halo house》昨（25）日正式營運，力拚明年出現盈餘；未來長榮國際將採長榮桂冠酒...

中華車總經理 曾鑫城接任

中華汽車調整組織人事異動，昨（25）日舉行臨時董事會後發布重訊，總經理陳昭文因個人生涯規劃申請退休獲准，由副總經理曾鑫城...

友善環境 創造卓越／IFRS、GRI、ESRS準則 釐清定義

IFRS永續揭露準則與IFRS會計準則的重大性定義一致，即若資訊之遺漏、誤述或模糊，可合理預期將影響一般用途財務報告之主...

趨勢觀察／美好證券董事長黃谷涵 創新價值 磁吸人才

面對全球金融環境的快速變動，美好證券董事長黃谷涵說，當今是最容易創業、也是經營最具挑戰的年代。今天要創業，擁有各種工具，...

紅海危機未解、全球船舶吃緊 萬海：美國線長約價漲三成

萬海航運昨（25）日舉辦法說會，由總經理謝福隆主持，他表示，紅海危機未解，以哈停戰協議瀕臨破裂，運價變化還是相當大，他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。