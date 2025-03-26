紅海危機未解、全球船舶吃緊 萬海：美國線長約價漲三成

萬海航運（2615）昨（25）日舉辦法說會，由總經理謝福隆主持，他表示，紅海危機未解，以哈停戰協議瀕臨破裂，運價變化還是相當大，他也首度證實，目前美國線的長約推估平均簽約價格，仍比去年同期成長上看三成。

萬海昨日法說會上，法人圈聚焦兩大議題，首先，對於美國總統川普正以「振興美國造船業」為名，全球貨櫃輪可能受到的影響及大陸船舶比重。其次，全球貨櫃輪運價走低，對於北美線長約談判後續情況。

針對中國大陸船舶將被收取高額費用一事，謝福隆回應，萬海美西與美東航線配置中沒有大陸製船舶，而萬海自有船隊總計有121艘船，大陸製船舶相當低，以運力來看，占比僅10.49%，多為2,000 TEU（20呎櫃）以下船型，目前主要配置在亞洲，不會運用在美國線。

萬海2025年有三艘13,000 TEU新造船舶將下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

另外，2026~2030年萬海預計接收新造船共30艘，其中7,000 TEU兩艘；8,700 TEU 20艘，含附帶購入選擇權四艘；16,000 TEU八艘，共計新增運力31.6萬TEU，顯示持續看好長期航運市場需求。

謝福隆認為，美國線長約運價談判概況，去年紅海危機延續到今年，即便現在運價回檔，主要受需求不振波及；只要市場需求回籠，船舶供給不足情況還是會浮上檯面。若從目前談判結果分析，客戶可接受運價較去年平均調升兩到三成。

中東地緣政治問題再度升溫，所有船公司都沒有人宣布要重返紅海，包括各種紅海周邊航線都沒有恢復，這樣情況顯示，全球船舶吃緊情況今年仍會持續；再加上今年以來全球貨櫃輪租金價格居高不下，代表市場需求還很熱絡。