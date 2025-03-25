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台中豪宅便宜賣涉詐竟扯上安泰銀？ 安泰銀重訊澄清

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
安泰銀行外觀。（本報系資料庫）
安泰銀行外觀。（本報系資料庫）

台中七期特區豪宅「新朗日匯」之前有約二、三十戶買家疑似遭詐，以為可便宜買到豪宅因此付訂金，結果無法交割、訂金追討無門，今天有網媒報導指稱新朗日匯團購便宜賣的說明會，聯貸主辦行安泰銀行（2849）有人員到場，並質疑有部分戶數安泰銀行有疑似不當予以塗銷、過戶等，安泰銀行對此公告重大訊息澄清，表示未派員到說明會，所有塗銷相關程序均依照聯貸、信託契約依法辦理。

安泰銀行並表示，媒體報導可能造成社會大眾的無端揣測，因此特此公告重訊澄清。

安泰銀行表示，媒體報導所指新朗日匯建案的「團購說明會」，本行從未派員參與。本行所有授信案件均遵循銀行法及相關授信規範，擔保品如有塗銷信託、過戶及塗銷抵押權等程序，均係依照聯合授信契約及信託契約等相關規定辦理。

安泰銀行主辦港商新朗興業聯貸案因到期借戶無力還款，60多億元聯貸已經淪為逾放，去年第3季安泰銀代表參貸金融機構向法院聲請確保債權，待裁定後可處分擔保品抵債，由於擔保品為台中七期特區豪宅新朗日匯，目前尚有上百戶待售，初估市值至少90億元甚至上看百億，足可抵債，金融機構可獲債權確保。

由於擔保品也就是新朗日匯餘屋豪宅價值遠高於債權餘額，不致成為聯貸金融機構無法回收的呆帳，而在之前「新朗日匯」已經爆出有約二、三十戶買家疑似遭詐，以為可便宜買到豪宅因此付訂金，結果無法交割、訂金追討無門，由於聯貸金融機構債權具優先權，因此這家疑似遭詐買家相關糾紛，並不會影響參貸機構處分擔保品也就是賣房抵債。

團購 安泰銀行 豪宅

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