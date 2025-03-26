行銷線上／創業家個人品牌 形象、真實並重

美國著名管理學家，被稱為「商界教宗」的Tom Peters，在1997年提出一個論點：「不論年齡、不論職位、不論所處行業，我們都必須瞭解品牌的重要性。我們是自己公司的CEO：Me Inc.」如今，個人品牌已從選擇題轉為必修課，尤其對創業家而言，如何讓投資人認同其價值更是關鍵。

根據研究，近60%的CEO認為個人品牌聲譽對VC基金的品牌形象至關重要。對獨立天使投資人而言，基金品牌等同於個人品牌，創業者與投資者的關係建立在個人信任基礎上。

國外研究發現，天使投資人和創投家普遍認識到個人品牌的重要性，認為對新創會帶來三面向優勢：

第一點，建立信任與展現能力。強大的個人品牌能有效建立信任關係。我訪談過一位台灣投資人說：「信任感非常重要。與有信用的人簽約可能只須簡短條款，但對沒有信用的人，再多合約也無濟於事。」

第二點，在競爭市場中脫穎而出。個人品牌能幫助創業家凸顯獨特之處。創業者擁有不錯的個人品牌，更容易吸引投資人目光，有助於募資、拓展市場和人才招募。

第三點，擴大新創企業影響力。創辦人個人品牌通常與新創公司品牌交織，尤其在早期階段。良好的個人品牌可以擴大公司知名度，幫助吸引更多資金、客戶和人才。

當然投資人對個人品牌存在多元觀點，不同投資人對個人品牌的評價標準各異，他們會有不同的考量產出不一樣的觀點：

其中，務實派認為實質成果優先。這部分的投資人認為創業家素質和能力比個人品牌更重要。強調「創業者素質和能力比創業點子本身更重要。」這類投資人看重實際業務成果，而非外在形象。

平衡派認為個人與公司品牌並重。如果創業者個人名聲超過公司產品，投資人可能質疑其重心是經營個人還是事業。平衡個人與公司品牌，是創業者面臨的重要挑戰。

戰略派則鼓勵將個人品牌作為工具。某些投資人將個人品牌視為策略工具，甚至會建議創業者參考成功企業家，學習其穿著、口條和表達方式，打造專業形象。

綜合國際研究與個人訪談台灣投資人的觀點，創業家在建設個人品牌時，有幾個風險和誤區要注意：

一、真實性與一致性。創業者塑造個人品牌時，真實個性與呈現形象差異不宜過大，否則容易「掉漆」。保持前後一致形象至關重要。

二、避免重心偏移。有些創業家個人品牌強勢，但公司發展不如預期。創業家要提醒自己，投資人是投資公司，最終目的是公司成功和股東回報，而非創辦人個人名聲。

三、過度依賴風險。若公司價值過度集中在創辦人身上，可能被視為風險，不是正面訊息，創業者需建立能獨立於個人的企業結構。

綜合投資人意見，有效建立個人品牌的實用建議，創業家可考慮以下策略：

首先，重點放在累積實質成果。與其花時間塑造虛空個人品牌，不如累積做對的事情和成果，讓投資人看見並驗證價值。

其次，識別並發揮自己擁有的獨特優勢，讓新創在初期就具競爭力。

第三，平衡個人與公司形象。在特別注重團隊合作的領域，領導者在團隊的凝聚力投入，要比對外個人形象更重要。

第四，展現專業價值。在合適的專業平台分享內容，參與行業討論，方能有效提升專業形象和影響力。

個人品牌對創業家是重要資產，但應服務於公司成功的終極目標。最有效的個人品牌建立在真實成就和能力基礎上，非刻意塑造形象。實質重於形式，真實重於包裝。最佳的創業家個人品牌，是通過實際成果自然彰顯其專業價值與領導魅力。

（作者是立勤資訊客戶成功經理）