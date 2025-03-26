職場教練課／跳脫舒適圈 小改變開始

從人類學與與腦科學的研究顯示，上古人類獲取食物補充能量是很不容易的事情，因此，人類有很強的慣性與惰性。我們偏好自己熟習的事物，走同樣的路線，做同樣的事情。習慣，讓我們有熟悉感及安全感，也減少耗能，因此，能不改變盡量不改變，若是要改變，也希望所花的力氣越愈少愈好。

但是，外在環境不斷變遷，各種猛獸、敵人隨時會出現，又逼得人類不得不改變，所以人類也有改變的基因與動力。

現在社會當然比原始社會安全得多，可是仍有各種競爭挑戰接踵而至，我們很難用過去所學的知識來面對新世界。以前是活到老學到老，現在是學到老才能活到老。學習改變是我們的必修功課。

《刻意練習》這本書中提到一個觀點，畫三個同心圓，由內而外分別是：舒適圈，成長圈，恐慌圈。

最內圈是舒適圈，也就是我們所熟習的領域，在舒適圈圈中，我們做熟悉的事情悠然自得。

但是在舒適圈待久了，缺少新的刺激，就會停止進步，因此必須往外擴充突破舒適圈，學習新知識新技能，這是成長圈也是學習圈。成長圈有個特性，是我們有點熟又有點不太熟的領域，這樣既有熟悉感，也有新鮮感。但如果一下子改變幅度太大或太突然，就會進入最外圈的恐慌圈。

有少數人喜歡冒險與劇變，但對多數人而言改變過大是很大的壓力，不容易適應也比較容易失敗。

因此，從適度的小改變開始，是可行的方式。

人是很矛盾的動物，待在舒適圈久了，雖然舒服，久了也會感到很無趣，變動過大太複雜又造成內心不安恐懼，望而卻步。好奇心是人類學習的動力。

根據腦科學研究，我們的大腦有個機制，會自動評估好奇心的學習難易，如果你想學的那個東西特別難入門，你沒法很快學會它，好奇心可能就關閉，就會選擇放棄。所以，新的知識不是愈熟悉愈好，也不是愈新奇愈好，而是要處在「熟悉」和「新奇」之間的某個平衡點。

人氣作家萬維鋼老師在精英日課中曾引用《大西洋月刊》的文章引出一個公式，「喜歡=熟悉+意外」，但熟悉和重複不一樣，重複會讓人審美疲勞，在新奇和熟悉間找平衡，最容易被人接受。

人雖然喜歡新奇東西，但要吸引人，其中也要有一些熟悉的元素。

把「喜歡=熟悉+意外」這公式套用到自己工作生涯中也適用。

工作久了熟能生巧，上班就變成自動化動作，日復一日久了也會無趣。所以在不影響品質下，我們可以動腦筋想想，那些流程可以改變，提高效率也增添工作新鮮感與成就感。

同樣的，也可以學習新知識新技能，讓自己在熟悉與意外中找到平衡點，給工作與生活增添新鮮感。

（作者是企業人文講師）