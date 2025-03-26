趨勢觀察／美好證券董事長黃谷涵 創新價值 磁吸人才

面對全球金融環境的快速變動，美好證券（6021）董事長黃谷涵說，當今是最容易創業、也是經營最具挑戰的年代。今天要創業，擁有各種工具，包括網絡找資料、找生產線、找市場等，都比以往容易得多，但當達到一定規模時，就需更多的人，要請人和留住人才，是最大的商業問題之一。

企業缺人 成為新問題

美國前幾年面對「大辭職潮」，大批員工疫情後不願意回辦公室上班，迄今仍持續影響勞動市場。黃谷涵說，企業面對人才招聘不只是區域問題，已成為一個全球問題。

黃谷涵指出，在工作模式變得愈來愈彈性是時代的趨勢下，「企業本身必須是一個有吸引力的題目」。「具有吸引力的企業需要兩個元素，一個是在使命跟願景上要有吸引力，第二個是在個人發展的回報上要有吸引力」。

檢視大辭職潮，主要由Y、Z世代引起，黃谷涵說，他們也許對金錢的追求沒有戰後一代的那麼熱忱，但他們更重視其他的工作價值，如意義、好玩、彈性、學習機會等。因此，公司要有獨特的使命和提倡的價值，才能吸引真正的人才，「因為人才也不常缺工作機會」。

當金錢對這個世代的人來說，已不是最迫切的生存問題時，企業能否提供金錢以外的回報，就變成很重要的經營挑戰。

黃谷涵認為，這不單純是招募的時代轉變，也是各個產業的時代轉變。他用美國的零售商沃爾瑪作為例子，以往的社會需要有沃爾瑪這樣的一個企業，僱用兩百多萬人、經營上萬個營業據點，去服務大大小小社區的客戶，「這樣高度集中經營的方法，為社會減低不少成本，包括物流、庫存、貨品單價、客戶消費的各種成本。」

然而，因為科技，各種屬於這時代的零售方法在改變，如亞馬遜、阿里巴巴崛起，「這些平台把零售去中心化，以往沃爾瑪一家店有萬種商品，現在平台生意直接將萬家商戶連結客戶，這個演變為社會減低成本和提升效率。」

這樣跟招募有什麼關係呢？黃谷涵提問，企業能否成為一個生態圈，而不再是一個集中化的企業？「除單純的僱傭關係，更多企業應該要想出更多的招募彈性方案，公司能否多一個partners、多一點也是股東的員工、更多一點捲起袖子的創業家？」

善用優勢 追尋大夢想

這樣的提議，對於各個公司的人事部門和管理層會帶來重大的挑戰，但同時也應該被視為機會，比如更有機會與世界上最強的人和團隊合作。

黃谷涵以美好證券為例，在改革的時間中，除招到一些國際的人才加入外，也愈來愈多機會和案子在跟全球最頂尖的公司和自由工作者合作，這就是當今企業的大機會。

黃谷涵作為一個台灣的經營者，也給台灣的年輕時代提出一些建議。

「先知道自己是誰、善用網路資源、學習英文。」黃谷涵認為，能抓住機會和創造機會的人和團隊，都很清楚自身的優點、弱勢，以及天時地利人和的元素。尤其台灣的科技和製造業基底很紮實，有能力去造更多世界級的夢。黃谷涵認為，具備主動抓取網路資源和使用英語與世界對話二大能力的人才，可更了解時代的轉變、趨勢、思維和需求，也更能夠做出更多人需要的創新。

企業家的特性，就是在危機中看出轉機，在大辭職潮、躺平主義充斥的時代中，黃谷涵看出當代人才的工作需求，也提供相應的條件，讓美好證券在短時間中，招募來自不同地方和產業的一百多個人才，為推動公司的成長和改革增添動能。