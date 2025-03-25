房市轉空？看跌增至43% 購屋族盼降價再進場

隨著銀行房貸緊縮及央行第七波選擇性信用管制影響發酵，市場對房價的預期逐漸轉向保守。根據永慶房屋2025年第二季調查，看漲比率降至26%，看跌比率則增至43%。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，消費者對房價的樂觀預期已明顯下降，從高點60%大幅回落至26%，反映市場對房價走勢的態度趨於保守。

購屋意願方面，調查顯示57%消費者認為購屋意願受到影響，其中48%購屋意願降低，9%則直接中止購屋計畫。對於房價下調的期待，20%消費者認為價格下調5-10%會提升購屋意願，而29%消費者則希望房價降幅達10-15%才願意進場。

至於最佳購屋時機，40%消費者認為2025年是買房好時機，其中28%認為應在今年下半年進場，以待房價進一步修正。而對於售屋時機，49%屋主認為2025年適合賣房，其中31%認為上半年是最佳時機，顯示部分屋主希望趁房價仍高點時出脫物件。

針對老屋市場，內政部於2月6日宣布研擬「老屋延壽計畫」，針對30年以上、4-6樓無電梯且初評安全的集合住宅提供補助。陳賜傑表示，雙北逾三成消費者考慮購買30年以上無電梯集合住宅，其他五都比例則僅介於16%至25%。

消費者對老屋的主要擔憂包括建築結構安全與耐震能力（65%）、水電管線老化與壁癌或漏水（均超過四成）。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，政大永慶即時房價指數顯示，2024年第四季在第七波信用管制與房貸緊縮影響下，房價由漲轉跌，但2025年第一季買賣雙方價格認知分歧，七都房價指數季增幅度在正負1%內，整體市場陷入盤整。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，2024年11-12月七都總價2000萬以下產品交易量占比均達五成以上，其中桃園、台中、台南與高雄占比更高達九成，且較2024年6-7月明顯增長，顯示市場仍以自用需求為主。此外，2025年1-2月七都成交議價率12%以上的交易量較2024年6-7月增加三成，顯示降價仍是促成交的關鍵。

葉凌棋補充，儘管銀行房貸緊縮略有緩解，但第七波信用管制持續，加上全球政經局勢不確定性高，預估2025年上半年房市交易量將落在13.6-14.6萬棟之間，較2024年同期減少約17%至23%。