中華車總經理陳昭文申請退休獲准 副總經理曾鑫城接任

中華車（2204）調整組織人事異動，25日在臨時董事會後發布重訊公告，總經理陳昭文因個人生涯規劃申請退休獲准，由副總經理曾鑫城接任，上述人事異動於4月1日正式生效。曾鑫城以往在推動中華汽車國產化與新能源車型的導入與銷售提升中表現突出，預期將提升生產效率與市場競爭力，協助中華汽車在市場競爭中站穩腳步。

中華車表示，曾鑫城在中華汽車任職超過三十年，具備車輛產業經營與管理的完整資歷與經驗，對產業趨勢與市場變革有深入洞察，歷任中華汽車企畫GROUP副總經理、東南（福建）汽車工業有限公司代理總經理與副總經理。過去，曾主導過多項品牌戰略與產品策略規劃，推動中華汽車國產化與新能源車型的導入與銷售提升；同時，推動企業內部轉型，提升生產效率與市場競爭力，協助中華汽車在市場競爭中站穩腳步。

中華汽車作為國內唯一擁有從設計、開發到產銷完整價值鏈的整車廠，持續提升自主研發能量，投入並支持智慧新能源車發展，協助帶動在地產業和供應鏈轉型升級。未來，將持續借重曾鑫城總經理豐富的汽車產業經驗，持續深耕中華汽車自主研發成果，開拓多品牌市場機會，以更多元、創新的面貌，帶給顧客更好的產品及服務體驗，並持續為股東及員工創造價值。