布局伺服器高速傳輸 宏致電子建研發總部貢獻3億產值

宏致電子以製造高速傳輸的連接器及高速線為主的供應商，布局伺服器高速傳輸相關連接器多年，研發量能不斷提升，已成功打入AI供應鏈，宏致研發總部大樓2022年4月開工動土，前年8月完工地上8層，地下1層，樓地板面積近8000坪，整合既有「精工中心」與「全新研發總部」，打造「智慧製造」與「研發基地」的綜合場域，今順利剪綵。

桃園市長張善政表示，今宏致電子研發總部大樓在桃園落成啟用，不僅意味著「根留桃園」，也代表更多研發能量將繼續在桃園積累。市府近期加速推動「桃竹苗大矽谷計畫」，未來希望透過與中央的合作，加快所有產業用地的擴展，致力趕上時下智慧產業成長的速度，讓桃園成為台灣產業的一大亮點。

張善政說，宏致電子是以製造高速傳輸連接器及高速線為主的供應商，該公司也積極與桃園大專院校共同建構產學合作平台，培育高科技人才。相信宏致電子在董事長袁万丁的帶領下，能讓宏致電子的研發能力成為各個製造同業的後盾，讓台灣繼續穩居科技島的關鍵性地位。

桃園市經發局表示，宏致研發總部大樓透過整合「精工中心」與「全新研發總部」，打造智慧製造及研發基地的綜合場域。該大樓的落成不僅有助於串聯海內外據點的研發資源，深化跨國技術合作，啟用後更能加速擴充產能及研發新產品，為台灣的產業發展貢獻可達預估3億元的產值。經發局將持續透過投資服務中心，協助企業解決用水、用才、用地、用電等方面的難題，致力打造企業友善的投資環境。