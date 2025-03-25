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大立公告七天前遭調查局搜索 強調對公司財務無影響

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

分子材料公司大立（4716）25日發布重訊，指出法務部調查局臺北市調查處在3月18日上午至公司高雄辦公室進行證券交易法案件搜索調查，並強調其高雄辦公室是因與被搜索調查之對象同地址（不同樓層），而被列入搜索範圍內。大立25日收21.65元，漲幅逾4%。

大立在遭列入搜索範圍後，相隔七日發布重訊公告，18日調查局至高雄辦公室調查時，股價收在21.25元，與今日收盤價相差不遠。公司強調，此事件對公司財務業務無影響，營運與財務一切正常。

大立先前有李姓股市作手明顯炒作，高雄地檢署今年1月初偵結，依違反《證券交易法》起訴李男。檢調查出，大立股價從2017年2月起從12塊起漲，一路飆漲至25元，漲幅超過1倍，因成交量明顯放大，調查局接獲證交所資料後展開分析，發現李姓股市炒手自當年2月8日起至8月18日，28個交易日都有成交，且買進、賣出成交量都占當日成交量2成以上。

2024年大立兩大新產品為導電高分子材料與水合高分子材料。導電高分子材料可應用在高延展性抗靜電膜，並可用在固態電容與透明電極之導電材料，應用在5G市場上；水合高分子材料除可用作抗菌塗料外，也可製成抗菌抑制噴霧、長效抗菌空氣濾網以及耐水洗抗菌抹布等，可用在外銷植物抗菌清消、畜牧業養殖的抗菌液與動物市場藥品等。

大立2025年2月營收0.54億元，月增91.25%，年增73.28%，累計前兩月營收0.83億元，年增17.02%。2024年每股純益0.94元。

營收 調查局

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