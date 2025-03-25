高鐵左營科技之心25日簽約 國城投資16億元打造智慧大樓

高雄市政府25日宣布「左營高鐵科技之心第四種商業區土地都市更新事業案」正式簽約，該案由手握南台灣八大公辦都更案與捷運聯開案的國城建設集團旗下盈舜營造得標實施，以「低碳智慧桃花源」為概念打造一棟智慧住商大樓，投資金額達16億元，最快預計116年動工，5年完工。

「左營高鐵科技之心公辦都更案」鄰近左營高鐵站、台鐵左營站以及捷運紅線，坐擁三鐵共構交通優勢，周邊有蓮池潭、公園綠地、學校，公共設施完善且醫療資源豐富，具有行政辦公、商業機能及宜居生活的區位發展潛力，全案共分為商三A、B基地及商四等三塊基地，其中商三A、B基地去年已成功招商，最後一塊商四基地去年底由盈舜營造取得最優申請人。

盈舜營造董事長洪平森表示，隨著科技半導體產業南進推動，包括台積電（2330）、輝達（NVIDIA）等國際大廠都將進駐高雄，高雄已然成為科技重鎮，更須發揮TOD大眾運輸之三鐵交會優勢，打造高鐵及台積電旁微型衛星園區半導體門戶，「為這些產業菁英打造最佳的工作場域與宜居家園，將是我們的重責大任」。

「高鐵左營科技之心商四基地」規畫上結合半屏山、蓮池潭、壽山等自然生態，建構不間斷的生態綠廊，並以半屏山的湯圓傳說，取其造形巧妙轉化為地景綠帶廓型，土地總面積達約606坪，預計興建一棟地上24層、地下5層銀級綠建築，總樓地板面積約6,000坪，共計3戶店面、133戶住宅、162個車位，最快預計116年動工，5年完工。

國城建設集團深耕南部地區40逾年，近年積極投入南部都市更新計畫，截至目前就手握南台灣兩大捷運聯開案與六大公辦都更案，包括高雄捷運O13與Y10聯開案、高雄首場公辦都更案「鳳山都更好」、中彰投雲嘉地區首例公辦都更「嘉義都更好」、「高雄亞灣區特貿三」、「台南平實都更案」、「左營海軍眷村公辦都更案」，以及本次簽約的「左營高鐵科技之心都更案」，投資金額達567億元。