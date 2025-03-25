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華航新購20架長程客機 近期與空巴、波音簽約

中央社／ 台北25日電
華航今天宣布，預定3月31日先與空中巴士簽約，4月底或5月初與波音公司簽約。圖／聯合報資料照片
華航今天宣布，預定3月31日先與空中巴士簽約，4月底或5月初與波音公司簽約。圖／聯合報資料照片

華航空去年底董事會通過引進空中巴士波音各10架長程客機及4架波音貨機計畫。華航今天宣布，預定3月31日先與空中巴士簽約，4月底或5月初與波音公司簽約。

華航2024年12月19日宣布，引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務，布局全球客貨運市場。

華航表示，3月31日將在桃園國際機場凱悅酒店，與空中巴士舉行簽約儀式，由新任華航董事長高星潢與空中巴士民用飛機業務銷售執行副總裁Benoît deSaint-Exupéry簽署。

至於與波音的購機合約，華航預定在4月底或5月初簽署。

華航將引進的10架A350-1000，搭配勞斯萊斯TrentXWB-97發動機，10架777-9客機，搭配奇異GE9X發動機。新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，並將提供更多的豪華商務艙座位。

波音 空中巴士 華航

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