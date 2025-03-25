台船公開自研軍用級無人船 科幻感外型吸睛

台船（2208）25日在高雄興達港碼頭舉辦「無人船自主研發」發表會，公開自研軍用級無人船（USV）及動態展演活動。典禮由台船董事長黃正弘主持，並邀請產官學數十個單位、機構及媒體等各界專業人士出席，以充分展現國內造船龍頭在創新研發領域上的強烈企圖心。

本日展示無人船（USV）取名為「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）」（簡稱：魔鬼魚），船長8.6米、船寬3.7米、滿載排水量超過5噸、最高航速35節以上，搭配兩部舷外機，並採用「三胴體（Trimaran）」船型設計，有別於目前已公開之小型無人船，將能大幅提高無人船在應對台海周邊惡劣海象下的耐海性與適航性，具簡潔俐落且有科幻感的匿蹤外型相當吸睛。

發表會上說明可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝；在部署考量方面，除可自全台各級港口施放外，亦可採用商用皮卡或拖曳車頭，以曳引車架方式搭載無人船，機動部署至水際灘頭進行施放，卓越的機動性則大大提高戰場存活率，完全體現「不對稱作戰」、「以小搏大」，專為臺海環境量身訂做的無人載具。

台船表示，自主研發的「魔鬼魚」無人船，是由「台船」及其子公司「台船動力」，偕同在地廠商組成「台船無人船團隊」，共同合作研製，借鏡「俄烏戰爭」之啟示，從作戰構想、設計、建造到測試，皆圍繞「機動快速、恫嚇打擊」的（不對稱）作戰概念發展，除可利用4G、衛星信號或射頻多種遙導控模式，亦自主開發「群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持（控制權/自毀）」等功能，具有原始碼自主權整合能力，跟國內已公開發表之無人船有很大區隔。

值得一提的是，本團隊在「關鍵技術」及「物料商源」規劃，即以「去除紅色供應鏈」、「商規現貨」及「供貨韌性」為研發核心，去除「關鍵技術受制於人」及「物料商源受限」等疑慮。

國防部近年持續評估各式無人載具發展，對於偵獵水雷、可攜帶武器（飛彈、魚雷、炸藥）之無人載具，均為潛在可能之裝備籌獲選項。台船董事長黃正弘表示，本案是台船及台船動力公司融合造船及控制核心技術的創新結晶，將跨域科技整合於軍事運用，旨在打造一款能夠在台海戰場上博取不對稱優勢的海上奇兵。相信「魔鬼魚」（Endeavor Manta）的問世將為我國的國防安全做出重要貢獻。

此外，在非軍事領域亦有無限想像空間，本產品可依任務需求，量身設計與開發，無論是離岸風電支援戒護、港口水域安全監控、救援與應急等廣泛領域，在現有作業限制下，將可提供更好的選擇。」