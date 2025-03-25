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填補人才荒 易遊網與高雄餐旅大學合作提升產業競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

勞動力短缺，餐飲住宿業長期以來為台灣勞動力最為不足的核心服務業別。尤其在疫情後景氣復甦、業者擴增營業規模的需求下，行政院主計處調查2023年後職缺率一度創下近8.0%的新高，部分業者甚至因嚴重缺工問題而被迫暫停營業、大幅衝擊營運表現。

對此，易遊網總經理陳志豪表示，台灣餐飲觀光營收在2024年已經突破疫情前的水準，創下歷年來新高，後市成長可期，但人力短缺問題也成為發展隱憂，重視教育培養人才，同時提高產業的價值與競爭力留住人才，雙管齊下才能改善。因此易遊網決定與台灣餐旅最高學府國立高雄餐旅大學攜手合作，並簽署合作備忘錄，內容包括，提供學生可到易遊網實戰學習與工讀、協助學校相關展演活動舉辦、提供相關科系學生獎助學金、以及合作招生與媒合員工、人員交流、共同培育產業所需人才等。盼能打造更理想學習環境及事業發展機會，以及吸引更多人才的加入，提升台灣整體觀光餐旅發展的品質與競爭力。

陳志豪強調「觀光旅遊業是以人為出發」，以易遊網的服務內容為例，易遊網打造的全台唯一「一站式購足」的APP可以說是每趟旅程的起始點，也是創造旅行回憶的第一站，除了提供旅人最便捷的旅遊訂購服務外，也希望能滿足每位旅人最在乎的性價比，而這些都需要對觀光產業有熱情、理想的夥伴持續創新發想並落實計畫，方能在房務住宿、機票、票券等面向讓旅客輕鬆連結全世界，才能得到客戶給予高滿意度的評價。

易遊網表示，很榮幸能與台灣餐旅人才重要搖籃的高雄餐旅大學產學合作，藉實務經驗縮短學用落差，為青年學子點燃熱情學習專業，也為觀光餐旅業培養具即戰力的新血。

國立高雄餐旅大學校長陳敦基表示，隨著疫情後的解封與全球通膨的影響，精緻的旅遊及餐飲價格也隨之翻揚，市場上出現更多高端餐廳及旅遊行程，以滿足消費者對獨特性與差異性的需求。台灣觀光餐飲也有相同的發展趨勢，隨著消費者對餐飲內容要求多元，早已從追求溫飽轉向味蕾與視覺的雙重滿足，更需要培養兼具專業、品味和細節的人才來創造高品質體驗。高餐大自創校以來培育出無數餐旅業專業人才，連米其林一星餐廳老闆也在內，且已經連續3年蟬聯QS世界大學餐旅暨休閒學科全球排名前50名，肯定學校在餐旅教育的國際地位。很高興易遊網將與本校旅運管理系、休閒遊憩管理系、餐旅暨會展行銷管理系與國際觀光學位學程產學合作，挹注高餐大豐富的資源，成為莘莘學子成長的養份。

易遊網 觀光 餐飲

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