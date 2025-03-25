萊爾富迪化街起家厝熄燈 傳松山民生東旗艦店接棒

萊爾富位於迪化街上的光泉起家厝「北市迪化店」昨天熄燈，是否因聯邦集團入主萊爾富而改朝換代，萊爾富僅回「目前公司暫不回應」。

不過萊爾富去年10月在聯邦總部附近開「松山民生東」旗艦店，LOGO已更換為最新的翠綠色，傳出松山民生東店以地緣關係，將成萊爾富新的「起家厝」。

另外，今年2月萊爾富新服務DIY果昔機，也僅選萊爾富總部門市北市湖鑽店以及松山民生東店優先設立，一連串做法留下不少想像空間，但萊爾富不願正面回應，僅向中央社記者表示，這是為服務民眾的一般門市，沒有特別差異。

超商萊爾富成立於1989年，為台灣4大超商體系中的老三，也是台灣第一家本土起家的超商；2023年創辦人光泉汪家撤出萊爾富經營，由聯邦集團入主，去年起萊爾富持續在商品和服務做出改變，截至今年3月萊爾富店數為1652家。

萊爾富去年4月起砸下上億元主打黑金牌，將旗下咖啡Hi café進行有史以來最大幅度升級改造，今年也看好蔬果飲品趨勢，2月宣布推出鮮切蔬果DIY果昔機，今年第3季將鋪設至500家店，鎖定住宅區和辦公商圈。萊爾富看好果昔自助服務有望成為新型態小金雞。

萊爾富表示，近期招牌LOGO顏色逐步改為偏翠綠色調，招牌也會陸續更換。