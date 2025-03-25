快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

萊爾富迪化街起家厝熄燈 傳松山民生東旗艦店接棒

中央社／ 台北25日電

萊爾富位於迪化街上的光泉起家厝「北市迪化店」昨天熄燈，是否因聯邦集團入主萊爾富而改朝換代，萊爾富僅回「目前公司暫不回應」。

不過萊爾富去年10月在聯邦總部附近開「松山民生東」旗艦店，LOGO已更換為最新的翠綠色，傳出松山民生東店以地緣關係，將成萊爾富新的「起家厝」。

另外，今年2月萊爾富新服務DIY果昔機，也僅選萊爾富總部門市北市湖鑽店以及松山民生東店優先設立，一連串做法留下不少想像空間，但萊爾富不願正面回應，僅向中央社記者表示，這是為服務民眾的一般門市，沒有特別差異。

超商萊爾富成立於1989年，為台灣4大超商體系中的老三，也是台灣第一家本土起家的超商；2023年創辦人光泉汪家撤出萊爾富經營，由聯邦集團入主，去年起萊爾富持續在商品和服務做出改變，截至今年3月萊爾富店數為1652家。

萊爾富去年4月起砸下上億元主打黑金牌，將旗下咖啡Hi café進行有史以來最大幅度升級改造，今年也看好蔬果飲品趨勢，2月宣布推出鮮切蔬果DIY果昔機，今年第3季將鋪設至500家店，鎖定住宅區和辦公商圈。萊爾富看好果昔自助服務有望成為新型態小金雞。

萊爾富表示，近期招牌LOGO顏色逐步改為偏翠綠色調，招牌也會陸續更換。

光泉 超商

延伸閱讀

主持松山醫院航醫大樓啟用 賴清德盼發揮社會防衛韌性

走過62年...高雄邱外科醫院4月熄燈 衛生局回應了

1年收3間！KID「野人火鍋」三峽店熄燈　全台剩2間

萊爾富福袋「台積電股票」第3位幸運兒出爐 第2位得主年僅20歲秒賺進一桶金

相關新聞

影／海量交屋潮衝擊中古屋市場 永慶：今年房價一路緩跌

房貸緊縮、信用管制，加上今年新屋完工交屋量大，恐衝擊中古屋房價，永慶房產集團業務總經理葉凌棋25日表示，今年中古屋市場就...

總價不到千萬預售屋雙北、新竹都沒了 這區不到600萬元可入手

根據《591實價登錄》統計，2024年六都暨新竹縣市中，總價千萬元想買預售屋僅9個行政區，較2023年15個、大減四成，...

華航新購20架長程客機 近期與空巴、波音簽約

中華航空去年底董事會通過引進空中巴士、波音各10架長程客機及4架波音貨機計畫。華航今天宣布，預定3月31日先與空中巴士簽...

Gogoro x STARLUX 強強合作 聯名車款震撼登場

星宇航空（2646）與電動機車品牌Gogoro同樣致力於突破傳統框架，跨界合作已經是趨勢，全台首批限量200組，全面搶市...

每2秒賣一個！全家minimore甜點四策略 連年成長逾兩成

台灣甜點市場年產值高達150億元，全家（5903）看好「甜蜜商機」，積極擴張minimore甜點版圖，透過「自營工廠、日...

台中會展中心生意上門 商業會爭取百工百業博覽會

「台中國際會展中心」去年9月順利完工，驗收及點交後由外貿展協會接手營運，預計今年10月下旬迎來首場展覽，不少單位爭取首展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。