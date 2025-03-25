生技中心將設南部辦公室 比鄰AMD和輝達合作精進新藥

財團法人生物技術開發中心（DCB）25日宣布，將正式成立「生技中心南部辦公室」，將結合南部產學研界資源，展現深化南台灣生技產業的決心。生技中心南部辦公室位在國家實驗研究院沙崙資安暨智慧科技研發大樓內，與半導體大廠超微（AMD）台南辦公室比鄰而居，未來有機會探討合作機會。

生技中心也自去年起與輝達（NVIDIA）合作，雙方針對台灣的新藥開發進行軟硬整合與場域驗證，透過AI協助國內新藥公司加速研發與臨床試驗進度。

生技中心今年在新藥授權方面也將有成果，包括對抗三陰性乳癌、非小細胞肺癌與胰臟癌的抗CD73單株抗體藥物，將予國內上市櫃生技大廠，近期就會揭曉。另一項是短鏈核酸藥物，生技中心後續不排除成立衍生公司尋求國內生技業參與投資。

生技中心董事長涂醒哲指出，生技中心不只是將技術帶到南部，更要將產業發展能力與在地資源深度整合，共同打造台灣生技產業的新引擎。南部辦公室的成立，象徵生技中心南台灣布局的關鍵一步，希望透過南北生技產業的串接，為台灣生技產業注入更多創新能量，替南台灣創造更多機會與經濟價值。

生技中心代執行長陳綉暉表示，生技中心將以三支箭全面提升南台灣生技產業。第一北水南引：承接生技中心優良DNA，以科技創新、產業發展、人才培育為核心，提供產學研界研究委託、商務推廣一條龍整合服務，加速中南部精準健康或智慧醫療廠商的技術商品化。

第二AI助攻：以生技中心AI藥物開發平台為核心，協助廠商建置AI服務量能，降低廠商研發成本縮短開發時程，加速產品上市。

第三軟硬整合：串接大南方智慧健康產業創新平台，對接AMD、NVIDIA等AI國際大廠南部研發中心，進行軟硬整合與場域驗證，形塑南台灣生醫廊帶完整生態系。

展望2025年，生技中心將聚焦於「智慧精準健康」、「創新藥物開發」與「國際鏈結拓銷」三大方向，持續推動台灣生技產業創新升級。精準健康已成為生技產業發展的重要趨勢，生技中心將推動創新藥物的精準醫療，輔以AI科技並搭配基因檢測及生物資料庫，應用於精準治療創新藥物開發。

生技中心強調，目前的三大研發重點，包含抗體鏈結及專一性遞送平台、建構複雜性藥物開發平台，以及智慧生醫平台相關應用。在新藥開發領域，生技中心將強化全人抗體基因庫、奈米抗體技術與核酸藥物等關鍵平台，並擴展AI輔助新藥開發的服務，協助國內生技公司加速新藥商品化、拓展國際市場。

生技中心今年也將進一步推動產學研醫各界合作，持續攜手台灣多家醫學中心及國際機構，包括：高雄醫學大學附設醫院、慈濟醫院、中國醫藥大學附設醫院、馬偕醫院以及台中榮總等重磅級醫療院所，擴大臨床研究與產業應用合作，促進台灣生技產業與全球生醫產業深度鏈結。

在完善生醫產業價值鏈方面，生技中心以新藥臨床前開發的專業及經驗，提供生技廠商一條龍式的臨床前藥物開發服務，執行DMPK、安全性評估、毒理諮詢及撰寫IND文件，助攻廠商加速研發藥物進入臨床試驗，也因此2024年成功促成新藥研發生技廠商的研發投資高達13.3億元。

同時，透過導入人工智慧（AI）技術，生技中心整合AI技術平台建立靶點相關活性的AI預測模型，並利用生成式AI技術快速建立虛擬藥物資料庫，成功協助生技公司加速新藥開發，並幫助產品探索更寬廣的商業應用。同時也促成4家國內醫材廠商與國際AI龍頭NVIDIA合作，全面提升台灣生技產業的國際競爭力。

配合國家節能減碳政策，生技中心協助業者擬定低碳轉型策略，透過低碳原料製備及低碳製程技術，2024年已成功輔導六家生技廠商推動減碳，達成減碳共0.85萬噸、帶動投資約1億元、衍生產值更高達5億元，促成台灣生技廠商向環境永續目標邁進。

在國際市場拓展方面，2024年生技中心積極參與Bio Japan、US BIO、Bio Asia等國際重要展會，媒合國內企業與全球合作夥伴，成功促成多項技術轉移與投資案，引領台灣廠商參與七場國際展會，協助超過100家次國內廠商參展，媒合場次更逾千次，鞏固台灣在全球生技產業關鍵地位。

生技中心在經濟部產業技術司科專長期資助下，積極投入癌症新藥、精準醫療與多項創新療法的開發，並利用技術移轉和衍生新創方式將科專計畫成果產業化，累計目前為止已衍生六家生技新創公司、17項藥品的技術授權。