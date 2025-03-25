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2024年10大熱銷商辦 遠雄商舟54億奪冠、國家企業廣場緊追

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄資料，2024年台北市前10大交易最熱辦公大樓，「遠雄商舟」以54億元成交量拔得頭籌，奪下2024年台北辦公市場交易最火熱辦公大樓。信義全球資產提供
據實價登錄資料，2024年台北市前10大交易最熱辦公大樓，「遠雄商舟」以54億元成交量拔得頭籌，奪下2024年台北辦公市場交易最火熱辦公大樓。信義全球資產提供

據實價登錄資料，2024年台北市前10大交易最熱辦公大樓，「遠雄商舟」以54億元成交量拔得頭籌，奪下2024年台北辦公市場交易最火熱辦公大樓。

第二名是中山區「國家企業廣場」，交易額達48億元；第三名是「百代宏碁大樓」的銷售36億元，第四、五名各為「利豐大樓」、「瑞光大樓」，以總價各達26、22億元全棟辦公室交易。

前十名大樓中，內湖區就包辦了四個名次，顯見進駐內科對企業而言具高度吸引力，內科辦公市場購屋動能強勁，企業砸錢買樓不手軟。

信義全球資產總經理林三智觀察，產業布局辦公產品需求持續上升，三大趨勢將持續推動今年的辦公市場交易，第一是企業總部化，買方更積極尋覓全棟、多樓層、大面積的總部型產品。

其二，重建商機持續吸引資金實力雄厚企業主、高資產族、開發商等布局市區產權單純的商業大樓；第三，有換屋需求、或是想進駐具備ESG減碳題材綠大樓的企業主，則會鎖定屋齡較新的辦公產品，對辦公預售案的接受度也會越來越高。

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