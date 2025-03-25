快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

遭家寧媽控告現身警局！Andy老師反駁非杜撰：家寧也說沒看到帳冊

私法人超狂！萬里90間海景套房砸逾5千萬帶走 背後三原因曝光

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄，新北市出現罕見私法人購置大宗住宅案，萬里區「喜凱亞渡假村」1月時，90間套房與其他空間以總價5,477萬元成交，且標註為法人購置住宅之特殊交易。住商機構提供
據實價登錄，新北市出現罕見私法人購置大宗住宅案，萬里區「喜凱亞渡假村」1月時，90間套房與其他空間以總價5,477萬元成交，且標註為法人購置住宅之特殊交易。住商機構提供

自《平均地權條例》修正案上路以來，私法人購置住宅採許可制，住商機構觀察實價，新北市出現罕見私法人購置大宗住宅案，萬里區「喜凱亞渡假村」1月時，90間套房與其他空間以總價5,477萬元成交，且標註為法人購置住宅之特殊交易。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該社區以海景著稱，由於房價親民，研判未來應做為包租代管、員工宿舍或長照相關用途。

據查，該筆交易包含90間套房，套房含陽台大小介於9~13坪，並分布於2~13層，另有多筆共有部分與防空避難室兼停車空間，而若以車位面積一個13坪、總價100萬元估算，此筆交易每間套房價值僅約56萬元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，自《平均地權條例》修正以來，高資產族想利用公司購置豪宅難上加難，加上「房地合一稅2.0」上路，已防堵投資人利用法人買賣房產獲利。

徐佳馨指出，在相關管制齊全後，未來高資產族將尋求多元財務規劃，促使資金轉往商辦、廠辦及店面等商用不動產，加上目前政策有利長期持有，未來也將讓這些族群在購置不動產時有更多元的思考。

平均地權條例 房價 房地合一稅

延伸閱讀

2歲童跌落野柳漁港被漁民救起 海巡做CPR助恢復呼吸送醫

300店進駐！南港LaLaport「台灣初展店」品牌一覽 鎖定這類消費族群

刑事局：台灣2月被詐財損60億元 較1月減少3成6

傅崐萁員工宿舍遭搜索 傅籲停止追殺在野黨

相關新聞

影／海量交屋潮衝擊中古屋市場 永慶：今年房價一路緩跌

房貸緊縮、信用管制，加上今年新屋完工交屋量大，恐衝擊中古屋房價，永慶房產集團業務總經理葉凌棋25日表示，今年中古屋市場就...

總價不到千萬預售屋雙北、新竹都沒了 這區不到600萬元可入手

根據《591實價登錄》統計，2024年六都暨新竹縣市中，總價千萬元想買預售屋僅9個行政區，較2023年15個、大減四成，...

華航新購20架長程客機 近期與空巴、波音簽約

中華航空去年底董事會通過引進空中巴士、波音各10架長程客機及4架波音貨機計畫。華航今天宣布，預定3月31日先與空中巴士簽...

Gogoro x STARLUX 強強合作 聯名車款震撼登場

星宇航空（2646）與電動機車品牌Gogoro同樣致力於突破傳統框架，跨界合作已經是趨勢，全台首批限量200組，全面搶市...

每2秒賣一個！全家minimore甜點四策略 連年成長逾兩成

台灣甜點市場年產值高達150億元，全家（5903）看好「甜蜜商機」，積極擴張minimore甜點版圖，透過「自營工廠、日...

台中會展中心生意上門 商業會爭取百工百業博覽會

「台中國際會展中心」去年9月順利完工，驗收及點交後由外貿展協會接手營運，預計今年10月下旬迎來首場展覽，不少單位爭取首展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。