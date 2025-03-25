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總價不到千萬預售屋雙北、新竹都沒了 這區不到600萬元可入手

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
高雄房市示意圖。圖／聯合報系資料照
高雄房市示意圖。圖／聯合報系資料照

根據《591實價登錄》統計，2024年六都暨新竹縣市中，總價千萬元想買預售屋僅9個行政區，較2023年15個、大減四成，其中雙北市、新竹地區新屋早已突破千萬元，僅桃園、台中、台南、高雄仍有相對親民區域能入手；其中高雄林園總價不到6百萬元即可買到新房，成為全國小資族房價最友善的區域。

591房屋交易網表示，去年下半年受央行打炒房政策衝擊，房市買氣一路急轉直下，但由於多數建商對於價格相當堅持，預售屋房價短期內依舊沒有鬆動的跡象，只是從過去幾年的「一路暴衝」變成「小跑步」而已，如今小資族想靠千萬預算一圓成家夢，除了難度越來越高，可以挑選的地區也是又遠又少，處境相當艱難。

591房屋交易網指出，像目前距千萬門檻僅一步之遙的高雄岡山區，去年預售總價已高達999萬元，岡山因坐擁台鐵、捷運紅線與國道1號等交通便捷優勢，加上周邊有路竹與橋頭科學園區議題帶動，推升該區房價進一步提升，預售屋總價直逼千萬大關。而桃園楊梅也不遑多讓，去年預售屋總價同樣上看千萬元，不僅如此，由於該區房價相對周邊具競爭力且聯外交通便捷，吸引雙北、新竹通勤族目光，推升成交量突破千件。

591房屋交易網分析，北台灣千萬內買預售屋，除了桃園楊梅之外，觀音、龍潭兩區房價甚至不用9百萬元，其中觀音近年受惠台商回流帶來大量人口進駐，加上區域內重劃區推案密集，持續為房市提供支撐力道，去年預售屋成交超過千件，為北台灣小資族買房熱區。此外，龍潭除了具備聯外交通便捷的優勢，還有中科院、陸軍總部、龍潭科學園區大量的就業人口，居住需求強勁。

最後則是高雄大寮與林園，591房屋交易網表示，不僅單價仍維持2字頭，總價也分別僅需7百多萬與5百多萬，其中大寮擁有捷運橘線以及工業區大量就業機會，持續吸引鳳山外溢買盤湧入。而林園則受惠於南台灣半導體S廊帶產業發展，還有未來捷運小港林園線、國道7號等重大建設，低房價優勢使其成為理想購屋地點，對於仍在觀望的首購族、小資族而言，建議可以積極把握當前市場機會，選擇具備發展潛力且仍具價格優勢的區域入手。

根據《591實價登錄》統計，2024年六都暨新竹縣市中，總價千萬元想買預售屋僅9個行政區，較2023年15個、大減四成，其中雙北市、新竹地區新屋早已突破千萬元，僅桃園、台中、台南、高雄仍有相對親民區域能入手；其中高雄林園總價不到6百萬元即可買到新房，成為全國小資族房價最友善的區域。《591實價登錄》提供
根據《591實價登錄》統計，2024年六都暨新竹縣市中，總價千萬元想買預售屋僅9個行政區，較2023年15個、大減四成，其中雙北市、新竹地區新屋早已突破千萬元，僅桃園、台中、台南、高雄仍有相對親民區域能入手；其中高雄林園總價不到6百萬元即可買到新房，成為全國小資族房價最友善的區域。《591實價登錄》提供

小資族 房價 預售屋

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