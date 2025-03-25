每2秒賣一個！全家minimore甜點四策略 連年成長逾兩成

台灣甜點市場年產值高達150億元，全家（5903）看好「甜蜜商機」，積極擴張minimore甜點版圖，透過「自營工廠、日本技術、經典再造、虛實渠道」四大策略，助業績連續三年成長超過兩成，2024年更熱銷超過1,500萬份，相當於每兩秒就賣出一個。為歡慶品牌推出三周年，全家minimore甜點更端出開心果貝殼夾心、焦糖烤布蕾塔、抹茶乳酪千層夾心等七款甜點新品，4月1日前購買minimore甜點，享全品項任選兩件69折。

全家minimore甜點積極拓展銷售渠道，除實體店舖及會員APP「隨買跨店取」供消費者即時購買享用，今年更首度搶攻母親節蛋糕預購市場，FamiPort預購首度開賣minimore甜點超人氣商品8吋法式千層蛋糕、提拉米蘇千層蛋糕；於此同時，「全家」母親節預購亦於本月正式開跑，FamiPort化身「全民甜點指南」，集結台灣老字號蛋糕品牌「紅葉蛋糕」、甜點界香奈兒「法朋烘焙坊」、巧克力蛋糕首選品牌「BAC」、生乳捲名店「亞尼克」等人氣商品，母親節用甜點寵愛媽媽最便利，5月11日前預購指定商品享任選2件95折、3件92折優惠。

全家便利商店商品本部黃正田副本部長表示，全家深耕甜點研發逾20年，擁有便利商店唯一的專門甜點生產線，迄今已推出超過百款商品，並以「被便利商店耽誤的甜點店」之稱廣受好評，是消費者心中的甜點首選。據觀察，近年便利商店甜點銷售已不侷限下午茶時間，午晚餐時段更是銷售高峰，顯見民眾已養成主餐搭購甜點的消費習慣，甜點正朝向日常餐食化發展，為市場帶來新的成長動能。

適逢minimore甜點品牌三周年，全家透過自營工廠、日本技術、經典再造、虛實渠道四大策略，並觀察日本甜點市場流行趨勢，藉由與日本全家技術交流，持續研發多樣化甜點型態，此次推出7款全新商品，預估帶動相關品類業績雙位數成長；此外，更結合會員APP隨買跨店取與FamiPort型錄預購擴大甜點電商版圖，再創成長新曲線。

歡慶minimore甜點周年慶，「全家」實體店舖開賣7款新品；首推「開心果貝殼夾心」，以近年爆紅的開心果口味為核心，濃郁內餡與脆粒夾入兩片瑪德蓮中，打造精緻奢華的甜點時光；日本全家超人氣布丁系列「焦糖烤布蕾塔」，鬆脆塔皮結合綿密杏仁蛋糕，再疊上整顆烤布蕾搭配香甜焦糖淋面，入口甜蜜爆擊；「布丁夾心蛋糕」焦糖布丁夾入鬆軟蛋糕，豐富層次帶來多重口感享受；另有「午冬5.TUNG」聯名第二波甜點新品，「抹茶乳酪千層夾心」濃郁抹茶乳酪餡與千層酥搭配細緻口感，「焙茶酥頂點心杯」酥脆餅乾與焙茶沾醬隨心搭，醇厚茶香風味讓人回味無窮；「阿薩姆QQ蛋糕捲」以Q軟麻糬搭配阿薩姆內餡，捲入綿密蛋糕中，打造從裡到外的雙重Q彈口感；「可可脆皮泡芙」黑可可淋面外皮包覆絲滑可可內餡，巧克力控必嚐；即日起至4月1日，於「全家」店舖購買minimore甜點全品項任兩件享69折優惠，或搭購Let's Café中杯以上指定飲品享minimore甜點半價優惠。