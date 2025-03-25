台中會展中心生意上門 商業會爭取百工百業博覽會

「台中國際會展中心」去年9月順利完工，驗收及點交後由外貿展協會接手營運，預計今年10月下旬迎來首場展覽，不少單位爭取首展，據了解五金工具展拔頭籌，台中商業會今拜訪市長盧秀燕，爭取在內舉辦「百工百業博覽會」共襄盛舉，盧表示將協助助爭取檔期。

台中國際會展中心後續將交給外貿協會營運，具備南港展覽館、台北世界貿易中心及台北國際會議中心等維運經驗，預計3月依營運契約進場辦理基本營運設備及補充工程等相關投資項目。

台中市商業會理事長謝豐享及理監事近卅人，當面向市長盧秀爭取，在10月購物節期到會展中心舉辦「百工百業博覽會」提振138個會員團體商機與人氣。周子良多位理監事表示，中市購物節成績有目共睹，會展中心展場環境更大更優，希望百工百業博覽會可找到檔期展出。

市長盧秀燕表示，不少單位爭取在台中會展中心辦展，尤其首展競爭者眾，針對商業會的需求，會協助向外貿協會爭取檔期。經發局補充，10月試營運將以2025台灣五金工具展覽作為首波國際產業展覽，透過中部手工具產業聚落基礎，展示中部產業實力與供應鏈優勢。

台中市商業會事長鄭生昌曾任中市旅館公會理事長前，他建議市府比照花蓮等地，針對本地或外籍遊客針對人頭補助，配套措施是到台中景點觀光、採買特產，讓疫情後徐徐復甦的旅宿業獲得奧援。盧秀燕表示，台中旅宿蓬勃發展，最近就有多家國際飯店插旗台中，可見投資台中有利多。她說旅宿業在疫期相當辛苦，會研議辦理。