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左營高鐵科技之心簽約 「後站變前站」每坪上看60萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市副市長林欽榮（右）與國城建設集團總裁洪平森（左）簽訂契約，高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」完成最後一塊拼圖。記者徐白櫻／攝影
高市副市長林欽榮（右）與國城建設集團總裁洪平森（左）簽訂契約，高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」完成最後一塊拼圖。記者徐白櫻／攝影

高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」最後一塊拼圖今天完成，市府與國城建設簽約，將在高鐵左營後站投資16億元，興建地上24 層地下5層住商大樓，住宅每坪上看60萬元。副市長林欽榮表示，台積電5廠預計2027年完工，8千名工程師進駐，對於商辦及住宿需求大，以後左營「後站變前站」，會有很大翻轉。

高鐵2007年通車，左營站後站2.4公頃土地閒置多年，形成「前站繁榮、後站荒涼」景觀。市府啟動公辦都更，商三A、B兩區塊去年與國揚集團簽約，今天副市長林欽榮又與國城建設集團總裁洪平森簽訂商四基地契約，完成最後一塊拼圖。

國城集團旗下盈舜營造副總經理洪嘉聰指出，以「低碳智慧桃花源」概念出發，投資16億元興建地上24 層地下5層住商大樓，約可提供150戶住宅，地主國有財產署將分回價值約6.8億元的房屋及土地，此案在半屏山下打造適合科技新貴及產業就業人口的宜居住宅。

林欽榮表示，高鐵通車後，左營後站三塊基地閒置17年，公辦都更歷經3年才完成；台積電以一年一廠速度擴廠，今年有1千多名高科技工程師進駐，另外陽明交大、清華大學高雄校區預計9月招生，商辦、住宅、托嬰、日照等需求大，市府壓力倍增，3基地期望明年第三季動工，以符合台積電5廠2027年底完工及至少8千個工程師進駐的商辦及住宅需求。

林欽榮強調，台積電進駐楠梓產業園區，相關產業供應鏈廠商辦公需求大幅增加，本案基地距離楠梓產業園區僅5分鐘車程，具有三鐵共構優勢，也讓高雄台積電成為全台交通最便捷的廠區，以後「後站變前站、前站還是前站」，一起發光發亮。

財政局長陳勇勝補充，盈舜營造公司另承諾捐贈1千萬元，用以改善車站、基地至半屏山的周邊步道，讓登山健行的市民更舒適及安全。

國城建設、盈舜營造股份有限公司投資16億元興建地上24 層地下5層住商大樓，以「低碳智慧桃花源」概念設計住商大樓。圖／高市財政局提供
國城建設、盈舜營造股份有限公司投資16億元興建地上24 層地下5層住商大樓，以「低碳智慧桃花源」概念設計住商大樓。圖／高市財政局提供
左營高鐵科技之心公辦都更案商四基地今天上午在高雄軟體科技園區海景旗艦會議廳舉辦簽約儀式。記者徐白櫻／攝影
左營高鐵科技之心公辦都更案商四基地今天上午在高雄軟體科技園區海景旗艦會議廳舉辦簽約儀式。記者徐白櫻／攝影

公辦都更 台積電 林欽榮

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