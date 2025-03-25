左營高鐵科技之心簽約 「後站變前站」每坪上看60萬元

高雄「左營高鐵科技之心公辦都更案」最後一塊拼圖今天完成，市府與國城建設簽約，將在高鐵左營後站投資16億元，興建地上24 層地下5層住商大樓，住宅每坪上看60萬元。副市長林欽榮表示，台積電5廠預計2027年完工，8千名工程師進駐，對於商辦及住宿需求大，以後左營「後站變前站」，會有很大翻轉。

高鐵2007年通車，左營站後站2.4公頃土地閒置多年，形成「前站繁榮、後站荒涼」景觀。市府啟動公辦都更，商三A、B兩區塊去年與國揚集團簽約，今天副市長林欽榮又與國城建設集團總裁洪平森簽訂商四基地契約，完成最後一塊拼圖。

國城集團旗下盈舜營造副總經理洪嘉聰指出，以「低碳智慧桃花源」概念出發，投資16億元興建地上24 層地下5層住商大樓，約可提供150戶住宅，地主國有財產署將分回價值約6.8億元的房屋及土地，此案在半屏山下打造適合科技新貴及產業就業人口的宜居住宅。

林欽榮表示，高鐵通車後，左營後站三塊基地閒置17年，公辦都更歷經3年才完成；台積電以一年一廠速度擴廠，今年有1千多名高科技工程師進駐，另外陽明交大、清華大學高雄校區預計9月招生，商辦、住宅、托嬰、日照等需求大，市府壓力倍增，3基地期望明年第三季動工，以符合台積電5廠2027年底完工及至少8千個工程師進駐的商辦及住宅需求。

林欽榮強調，台積電進駐楠梓產業園區，相關產業供應鏈廠商辦公需求大幅增加，本案基地距離楠梓產業園區僅5分鐘車程，具有三鐵共構優勢，也讓高雄台積電成為全台交通最便捷的廠區，以後「後站變前站、前站還是前站」，一起發光發亮。