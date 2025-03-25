長榮酒店新品牌《采．寓 halo house》今日開幕

長榮酒店新推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運，為慶賀該品牌的誕生，總房間數為130間，位處秋紅谷斜對面，距離國家歌劇院、大遠百、Tiger City均不到5分鐘的路程。為慶賀《采．寓 halo house》全新開幕，即日起至6月30日止，入住豪華樓層的旅客可獲得專屬設計的「空氣藍」和「陽光黃」夾腳拖鞋各一雙，以及「采‧寓」環保購物提袋乙個。

《采．寓 halo house》座落台中七期的核心優勢位置，總房間數為130間，位處秋紅谷斜對面，距離國家歌劇院、大遠百、Tiger City均不到5分鐘的路程。《采．寓 halo house》以特殊的六角形玻璃帷幕外觀，從大廳到客房，從屋頂到鏡子，所有小細節都以圓弧造型設計收編，呼應及致敬國家歌劇院的特色，並匯聚hospitality(款待)、art(藝術)、leisure(休閒)、opera(美聲)於一身，為台中再添亮眼特色建築，更是2025台中都旅住宿的新焦點。

在內裝的色調上，《采．寓 halo house》以輕奢質感、自主隨興、溫暖明亮的美拉德色系為主，如烘焙過的暖黃、淺棕、焦糖、紅磚、米杏的自然色調營造輕鬆自在的住房氛圍，全館採用美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的「BVLGARI寶格麗」及以茶為本的臺灣保養品牌「一日茶道TEAORY」；9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機，細節處精心提供輕奢體驗。

一樓以時尚曲線及涵洞概念，精心設計出現代化的大廳接待空間，空氣中更輕輕飄散著台灣在地天然香氛品牌─璞草園特別為《采．寓 halo house》量身打造的專屬香氣「初戀」，其採用檸檬馬鞭草、迷迭香、柳杉葉和玫瑰天竺葵調製而成，展現輕盈的陽光夏日活潑感，讓每位住客一踏入「采‧寓」就彷彿置身在初戀般的清甜氛圍中。部分樓層梯間的家飾藝品特別採用德國KARE品牌，結合當代藝術和復古優雅，一樓轉角處更擺放著一幅巨大的畫作氣球Montgolfier，以細膩的鋼筆插畫描繪出巴黎城市縮影，以向1783年致敬，這年第一批熱氣球飛行者法國造紙商孟戈菲兄弟在巴黎上空升空，實現了人類第一次遨翔天際的壯舉，也藉此寓意長榮酒店體系輕奢品牌「采‧寓」的全新啟航。

在公共空間上，擁有最佳視野的15樓提供給所有住客使用，包括共享空間Les Amis (法文，意為朋友)、健身房、多功能室與自助洗衣房，在開放而友善的空間中，除了陳設德國KARE藝術品，也配備日/韓零食飲料機，讓來自世界各地的住客在這裡輕鬆休憩時，都能不經意成為Les Amis。

此外，飯店一樓也特別與被譽為「全台最美公園咖啡廳」的卡啡那CAFFAINA咖啡館合作，除了在每間客房提供卡啡那的手沖咖啡包外，入住更可以享受卡啡那的精緻早午餐，包括法式牛肉可頌、燻鮭蛋沙拉貝果、嫩煎鴨胸鹹派等葷素共9種選擇，還可以自由選用135元以下的咖啡或茶品。想像在中部溫暖陽光灑落的早晨，坐在落地玻璃前的法式咖啡館裡，品嚐一杯法式拿鐵，耳邊傳來浪漫的法式香頌，法式優雅的生活就此展開。

為慶賀《采．寓 halo house》全新開幕，即日起至6月30日止，入住豪華樓層的旅客可獲得專屬設計的「空氣藍」和「陽光黃」夾腳拖鞋各一雙，以及「采‧寓」環保購物提袋乙個。此外也舉辦時下超受歡迎的諧音梗活動，凡是房客名字有跟「采‧寓」任一字同音者，就送您在國際上榮獲金牌獎的長榮巧克力，任二字同音者，還可以享受免費房型升等，跟「采寓」同音又同字者，再加碼贈送台中長榮桂冠酒店冠品鐵板燒套餐2客。