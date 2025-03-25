北市中山區指標都更案今公開 海悅：市況逐漸回溫、這類產品最易成交

北市中山區指標都更案「宏築臻玥」25日開案，宏築機構董事長張嘉慶指出，今年房市回歸自住需求，公司瞄準中高資產族群推出此案，未來房市買氣就是看地點以及就業市場所帶動的人口紅利。

近年政府大力發展都更，台北市政府推出都更八箭政策吸引了民間企業及大型開發商積極參與，根據591新建案的數據顯示，去年台北市公開銷售的都更危老案達81件，總銷金額達2,585億元，今年截至3月，更已有36個都更案進入市場，總案量達812億元，顯示都市更新市場規模仍在持續擴大。

其中，中山區因優越的商業機能及交通條件，成為都市更新的重點區域，多家大型開發商及壽險公司相繼投入，而宏築機構亦看準未來發展，今日正式公開「宏築臻玥」，該案為區域案量最大的指標案，總銷達60億元，歷經近20年整合，規劃24層超高樓，36~55坪純住宅，開價每坪150萬元，由英國G.A Design團隊操刀公設，基地鄰近建國北路，周邊南京建國、民生敦北商圈商業機能發達、捷運網絡完善。

張嘉慶表示，中山區是核心商業地帶，周遭就業市場龐大，延伸出龐大的剛性需求，且看好中高資產族群對住宅產品的需求仍高，儘管近期市場受到打房影響，但只要是好的地點、品牌，就不會被影響太多。

針對近期房市，海悅國際（2348）總經理王俊傑認為，過去新青安造成房市過熱，打房後讓市場降溫也是好事，購屋族不再一窩蜂地買房，目前就是放慢腳步「停看聽」，不過近期市況已經慢慢回來，現在有人看房就很好了，首購產品仍是主流，若品牌、地點都到位，就會容易成交。

王俊傑指出，先前房市大多頭時，一個新案大約兩個月，甚至是幾周就可以賣完，而面臨新政策，也在考驗建商如何在這一波改變思維，因為一方面市場還是有高造價、缺工的問題，在不降價的前提下，部分建商選擇不蓋，部分建商則以附帶一些福利，像是送家電、裝潢等方式；觀察市場，目前只要是完工前能賣完，就可以算是正常的去化速度。

整體而言，王俊傑指出，政府做了調控後，許多建商也透過都更、危老等領域開發新案，可以肯定的是，具有品牌力、地段佳、符合剛需的產品就可以在房市突出。至於房市未來發展，股市是總體經濟領先指標，股市好，房市也就會好，不用對總體經濟太過緊張，台灣除了台積電（2330），其他產業都表現得很不錯。