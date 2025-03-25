生技中心進駐台南沙崙！比鄰AMD據點 高管：強攻AI醫療

隨著生技產業在全球快速發展，台灣正積極尋找新的成長動能。生技中心（DCB）於25日宣布，團隊為搶搭近年國內市場興起的大南方發展趨勢，最快將於3月底前往台南沙崙地區設置「生技中心南部辦公室」。生技中心南部辦公室主任陳郁文表示，南部據點與半導體大廠超微（AMD）台南辦公室的距離很近，都設在國家實驗研究院的沙崙資安暨智慧科技研發大樓內，而DCB此次南下將有助眾多深耕中南部的生技廠商在國際市場中拓展拳腳。

陳郁文指出，沙崙地區近年持續受惠「大南方新矽谷推動方案」的加持，吸引很多的國際大廠的進駐，包括全球五大半導體設備供應商的美國應用材料、荷蘭艾司摩爾、日本東京威力科創、美國科林研發與美國科磊，就連半導體大廠超微也都前進設置研發據點，而DCB期盼透過設置南部辦公室，替台廠與國際大廠牽線，進一步深化整個南台灣生技產業的發展，並以「AI智慧醫療」作為首要的發展目標。

DCB指出，南台灣擁有豐富的學研資源與扎實的產業基礎，深具發展生技產業的潛力。透過生技中心南部辦公室的成立，將串聯北部南港軟體園區、國家生技研究園區、台北生技園區以及竹北生技園區成功經驗，建置南北串連之生技廊帶，讓台灣生技產業更具國際競爭力。

生技中心涂醒哲董事長指出，生技中心不只是將技術帶到南部，更要將產業發展能力與在地資源深度整合，共同打造台灣生技產業的新引擎。南部辦公室的成立，象徵生技中心南台灣布局的關鍵一步，希望透過南北生技產業的串接，為台灣生技產業注入更多創新能量，替南台灣創造更多機會與經濟價值。

生技中心三箭齊發 布局南台灣生技產業

生技中心陳綉暉代執行長表示，台灣的生技產業已逐步成熟，北中南各有其發展特色，生技中心期待透過南部辦公室的設立，將生技中心在生醫領域累積之專業與經驗，進一步協助南台灣生技廠商加速產業化。

生技中心將以三支箭全面提升南台灣生技產業。第一支箭「北水南引」：承接生技中心優良DNA，以科技創新、產業發展、人才培育為核心，提供產學研界研究委託、商務推廣一條龍整合服務，加速中南部精準健康或智慧醫療廠商的技術商品化。

第二支箭「AI助攻」：以生技中心AI藥物開發平台為核心，協助廠商建置AI服務量能，降低廠商研發成本縮短開發時程，加速產品上市。

第三支箭「軟硬整合」：串接大南方智慧健康產業創新平台，對接超微、輝達（NVIDIA）等AI國際大廠南部研發中心，進行軟硬整合與場域驗證，形塑南台灣生醫廊帶完整生態系。

2025年聚焦「精準健康」、「創新藥物」與「國際鏈結」

展望2025年，生技中心將聚焦於「智慧精準健康」、「創新藥物開發」與「國際鏈結拓銷」三大方向，持續推動台灣生技產業創新升級。精準健康已成為生技產業發展的重要趨勢，生技中心將推動創新藥物的精準醫療，輔以AI科技並搭配基因檢測及生物資料庫，應用於精準治療創新藥物開發。

同時著重3大研發重點，包含「抗體鏈結及專一性遞送平台」、「建構複雜性藥物開發平台」以及「智慧生醫平台相關應用」。在新藥開發領域，生技中心將強化全人抗體基因庫、奈米抗體技術與核酸藥物等關鍵平台，並擴展AI輔助新藥開發的服務，協助國內生技公司加速新藥商品化、拓展國際市場。

生技中心今年也將進一步推動產學研醫各界合作，持續攜手台灣多家醫學中心及國際機構，包括高雄醫學大學附設醫院、慈濟醫院、中國醫藥大學附設醫院、馬偕醫院以及台中榮總等重磅級醫療院所，擴大臨床研究與產業應用合作，促進台灣生技產業與全球生醫產業深度鏈結。

2024屢創佳績 提供一條龍式臨床前藥物開發服務

回顧2024年，生技中心在技術創新、產業鏈整合與國際布局上取得豐碩成果。在新藥開發領域，成功授權可應用於三陰性乳癌、非小細胞肺癌與胰臟癌的抗CD73單株抗體藥物予指標性大廠。

該藥物為市場首見新藥，透過藥物設計立體障礙導致特殊長效抑制活性，療效明顯優於國際大廠，現已進行美國等多國專利布局，未來也將積極協助技轉廠商進行後續臨床開發，提升國際能見度。

在完善生醫產業價值鏈方面，生技中心以新藥臨床前開發的專業及經驗，提供生技廠商一條龍式的臨床前藥物開發服務，執行DMPK、安全性評估、毒理諮詢及撰寫IND文件，助攻廠商加速研發藥物進入臨床試驗，也因此2024年成功促成新藥研發生技廠商的研發投資高達13.3億元。

同時，透過導入人工智慧（AI）技術，生技中心整合AI技術平台建立靶點相關活性的AI預測模型，並利用生成式AI技術快速建立虛擬藥物資料庫，成功協助生技公司加速新藥開發，並幫助產品探索更寬廣的商業應用。同時也促成4家國內醫材廠商與國際AI龍頭輝達合作，全面提升台灣生技產業的國際競爭力。

配合國家節能減碳政策，生技中心協助業者擬定低碳轉型策略，透過低碳原料製備及低碳製程技術，2024年已成功輔導6家生技廠商推動減碳，達成減碳共0.85萬噸、帶動投資約1億元、衍生產值更高達5億元，促成台灣生技廠商向環境永續目標邁進。

衍生6家新創及17項技術授權

在國際市場拓展方面，2024年生技中心積極參與Bio Japan、US BIO、Bio Asia等國際重要展會，媒合國內企業與全球合作夥伴，成功促成多項技術轉移與投資案，引領台灣廠商參與7場國際展會，協助超過100家次國內廠商參展，媒合場次更逾千次，鞏固台灣在全球生技產業關鍵地位。

生技中心在經濟部產業技術司科專長期資助下，積極投入癌症新藥、精準醫療與多項創新療法的開發，並利用技術移轉和衍生新創方式將科專計畫成果產業化，累計目前為止已衍生6家生技新創公司、17項藥品的技術授權。