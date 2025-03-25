台中14期迎關鍵轉型期 各大建商插旗推案

台中14期重劃區隨著大型建設陸續啟動、建案成屋潮湧現，商家進駐步調加快，迎關鍵轉型期，區內低密度開發、豐沛綠地資源的優勢，搭配水湳經貿園區國際級公共建設的外溢效應，形成「雙核心生活圈」，近年吸引各大建商插旗推案。

房仲業者指出，14期重劃區以「住1、住1-1」低密度開發為主軸，全區建蔽率僅50%，大街廓規劃與高綠覆率堪稱台中重劃區之最，串聯公34公園（豐樂VS松竹）、823紀念公園、水湳生態公園等數十座綠地，營造出罕見的都市森林景觀。

過去因生活機能尚未完善，使得購屋族多抱持觀望態度，但隨著漢神洲際購物廣場與台中巨蛋兩大百億級建設啟動，區域發展正式突破「紙上談兵」階段。

其中，漢神洲際購物廣場斥資90.3億元打造，座落於洲際棒球場旁，預計2025年底開幕，規劃引進超過500家品牌，涵蓋影城、餐飲、運動體驗等多元業態，未來將與棒球場及運動中心串聯，形成休閒娛樂軸帶。台中巨蛋則斥資124億元，預計2030年完工，主場館可容納1.5萬人，未來將承接國際級體育賽事與藝文展演，成為台中新地標。

建設利多帶動建商推案信心，區域指標建商舜元建設近年在14期生活圈周遭積極布局，包括「舜元知了」、「舜元知茵」、「舜元境朗」及上半年將推出的「舜元洲際段案」等。

同區競爭案量同步爆發，寶輝建設在美和段推出「寶輝GREEN PARK」、「寶輝WATER PARK」、「寶輝SKY PARK」三案，總銷125億元，為區域最大規模開發案。磐興建設則於台中巨蛋首排推出「磐興寬悅」，總銷20億元，主打地段稀缺性。

市場觀察，14期因開發條件嚴謹，建商多傾向規劃中高坪數產品，指標個案單價更已站上8字頭，與水湳經貿園區形成「高端住宅雙核心」。

此外，為因應人口快速移入，教育資源同步升級，政府投入2.1億元打造松強國小，預計2025年招生，設有80間教室，有效緩解仁美國小超額問題。

運動休閒方面，北屯國民運動中心斥資8.7億元建造，預計2025年正式營運，內部規劃冰刀溜冰場、游泳池及兒童運動空間。商業機能除漢神洲際購物廣場外，統一（1216）集團太子置地廣場與仁和公園BOT案各投資逾10億，進一步補足零售與休憩需求。