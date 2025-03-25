A8桃園智慧產業加速器正式啟用 3大目標推動AI創新
桃園市今於機捷A8長庚轉院站成立「桃園智慧產業加速器」，以「AI一條廊道」、「雙軌加速」與「三大產業串聯」三大發展目標，為新創與企業打造國際級合作平台，推動AI技術落地與智慧產業轉型，串聯國內外智慧產業技術資源。
A8桃園智慧產業加速器基地位於桃園、新北、台北交界，擁有獨特區位優勢，能有效串聯國內外智慧產業技術資源，首階段將與研華股份有限公司、盛弘醫藥股份有限公司、復盛應用科技股份有限公司及濾能股份有限公司等上市櫃企業合作，共同推動「AI一條廊道」、「雙軌加速」與「三大產業串聯」三大發展目標，加速產業升級與數位轉型。
青年局說明，「Al一條廊道」基地立足於北北桃新的AI黃金產業廊道中心，串聯台灣在AI供應鏈的優勢，並將串接國際技術資源，打造AI創新發展平台；「雙軌加速」將協助新創企業實現AI技術產業化及新創技術落地，同時滿足傳產企業數位轉型需求；「串聯三大產業」聚焦全球及台灣最具發展潛力的智慧製造、智慧醫療及綠色科技3大領域，促進新創與產業共榮發展。
加速器基地為一年一次招募，對象以綠色科技、醫療產業及智慧製造類型為主，今年2月由4大企業擔任評審，評選適合媒合的團隊，成功招募15組新創團隊，並已於3月完成合作企業與投資資源媒合進駐，皆以2至5人技術團隊為主，部分空間也開放任何青創團體租借空間辦活動，這也是桃園繼天際線加速器以來第2座新創加速器基地，希望能成功協助有意願轉型的企業。
桃園市長張善政表示，桃園長庚轉院站A8桃園智慧產業加速器今天正式成立，加速器的特色就是聚焦智慧產業的新創，聚焦在智慧製造、智慧醫療及綠能，很開心已經有15間青創企業進駐，包括來自桃園市及新北市皆有。張善政提到，前年到美國矽谷爭取國際非常有名的加速器Plug and Play，經過一年多的努力，很高興近期終於將落腳桃園，今天加速器的落成是一個里程碑。
青年局局長侯佳齡表示，新創產業是城市發展的關鍵動能，而政府的角色就是打造友善的創業環境，讓創業者無後顧之憂，桃園市政府整合跨局處資源積極推動產業轉型、人才培育及新創技術的落地應用，企業不僅提供經驗與資源，更協助新創團隊驗證市場可行性，加速技術落地應用，未來加速器將持續串聯產業資源，促進新創與企業有更多深度合作。
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