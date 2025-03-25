快訊

台股上漲166點收22,273點 台積電上揚18元收990元

百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

國際連鎖飯店男員工闖女湯區大喊「快出來」 裸體女客怒批：誇張

長榮國際飯店新品牌《采．寓 halo house》 正式開幕

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮國際飯店新品牌《采．寓 halo house》25日開幕。黃淑惠攝
長榮國際飯店新品牌《采．寓 halo house》25日開幕。黃淑惠攝

長榮國際全新的飯店品牌長榮酒店隆重推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運，為慶賀該品牌的誕生，特別舉辦開幕儀式。

今天的開幕儀式由台中市政府觀旅局陳美秀局長、台中市觀光旅館商業同業公會姜文偉理事長、長榮國際公司戴錦銓監察人、葉佳全董事長及遠立宏公司盧柏宏董事長及共同剪綵，祝賀《采．寓 halo house》業績長紅。

采寓酒店主打年輕輕奢華品牌為主軸，平均房價3,500元起，今年試營運住房率目標7成，今年剛開幕各種成本支出比較多，明年拼賺錢。

《采．寓 halo house》座落台中七期的核心優勢位置，總房間數為130間，位處秋紅谷斜對面，距離國家歌劇院、大遠百、Tiger City均不到5分鐘的路程。

《采．寓 halo house》以特殊的六角形玻璃帷幕外觀，從大廳到客房，從屋頂到鏡子，所有小細節都以圓弧造型設計收編，呼應及致敬國家歌劇院的特色，並匯聚hospitality(款待)、art(藝術)、leisure(休閒)、opera(美聲)於一身，為台中再添亮眼特色建築，更是2025台中都旅住宿的新焦點。

在內裝的色調上，《采．寓 halo house》以輕奢質感、自主隨興、溫暖明亮的美拉德色系為主，如烘焙過的暖黃、淺棕、焦糖、紅磚、米杏的自然色調營造輕鬆自在的住房氛圍，全館採用美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的「BVLGARI寶格麗」及以茶為本的臺灣保養品牌「一日茶道TEAORY」；9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機，細節處精心提供輕奢體驗。

一樓以時尚曲線及涵洞概念，精心設計出現代化的大廳接待空間，空氣中更輕輕飄散著台灣在地天然香氛品牌─璞草園特別為《采．寓 halo house》量身打造的專屬香氣「初戀」，其採用檸檬馬鞭草、迷迭香、柳杉葉和玫瑰天竺葵調製而成，展現輕盈的陽光夏日活潑感，讓每位住客一踏入「采‧寓」就彷彿置身在初戀般的清甜氛圍中。

台中市政府觀旅局陳美秀局長、長榮國際公司戴錦銓監察人（左）、葉佳全董事長（右）等貴賓共同剪綵，祝賀《采．寓 halo house》業績長紅。黃淑惠攝
台中市政府觀旅局陳美秀局長、長榮國際公司戴錦銓監察人（左）、葉佳全董事長（右）等貴賓共同剪綵，祝賀《采．寓 halo house》業績長紅。黃淑惠攝
長榮國際全新的飯店品牌長榮酒店隆重推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運，特別舉辦開幕儀式。黃淑惠攝
長榮國際全新的飯店品牌長榮酒店隆重推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運，特別舉辦開幕儀式。黃淑惠攝
長榮國際全新的飯店品牌長榮酒店隆重推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運，為慶賀該品牌的誕生，特別舉辦開幕儀式。黃淑惠攝
長榮國際全新的飯店品牌長榮酒店隆重推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運，為慶賀該品牌的誕生，特別舉辦開幕儀式。黃淑惠攝
長榮國際全新的飯店品牌長榮酒店隆重推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運。黃淑惠攝
長榮國際全新的飯店品牌長榮酒店隆重推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運。黃淑惠攝
《采．寓 halo house》9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機，細節處精心提供輕奢體驗。黃淑惠攝
《采．寓 halo house》9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機，細節處精心提供輕奢體驗。黃淑惠攝
長榮國際飯店新品牌《采．寓 halo house》25日開幕。黃淑惠攝
長榮國際飯店新品牌《采．寓 halo house》25日開幕。黃淑惠攝

國家歌劇院 長榮

延伸閱讀

維護瀕危植物台灣蒲公英棲地 台中大甲鐵砧山展現復育成果

3年一次地方盛事 中市大雅永興宮老四媽遶境為地方祈福

10年期盼…台中海生館內裝工程85% 最晚暑假結束前開幕

登大坑步道找活動立牌掃QRcode 有機會抽中Apple Watch

相關新聞

台中14期迎關鍵轉型期 各大建商插旗推案

台中14期重劃區隨著大型建設陸續啟動、建案成屋潮湧現，商家進駐步調加快，迎關鍵轉型期，區內低密度開發、豐沛綠地資源的優勢...

A8桃園智慧產業加速器正式啟用 3大目標推動AI創新

桃園市今於機捷A8長庚轉院站成立「桃園智慧產業加速器」，以「AI一條廊道」、「雙軌加速」與「三大產業串聯」三大發展目標，...

三捷運交匯、學區優勢 斯文昌龍公辦都更案啟動招商

台北市住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）25日宣布，「斯文昌龍」（斯文里二期整宅）公辦都市更新案正式公開徵求出資者，...

股東會紀念品好物 本周買進零股機會

本周最後買進過戶日的股東會好物有南紡（1440）、正隆（1904）、聯嘉（6288）及國際中橡（2104）等公司，要具有...

首購族哭！七都預售房價千萬內只剩這幾區

《591實價登錄》統計指出，新青安助攻下，房價持續步步高升，對於還沒上車的小資族來說，買房恐更加艱難。2024年千萬預算...

台中三大發展最速重劃區 「這區」5年價差24萬跑最快

房市回歸自住主流，「生活機能牌」成為吸引購屋族最佳賣點。而台中的北屯機捷、單元二與太平新光等三個重劃區，發展有如搭上特快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。