長榮國際飯店新品牌《采．寓 halo house》 正式開幕
長榮國際全新的飯店品牌長榮酒店隆重推出的輕奢新品牌《采．寓 halo house》於25日正式營運，為慶賀該品牌的誕生，特別舉辦開幕儀式。
今天的開幕儀式由台中市政府觀旅局陳美秀局長、台中市觀光旅館商業同業公會姜文偉理事長、長榮國際公司戴錦銓監察人、葉佳全董事長及遠立宏公司盧柏宏董事長及共同剪綵，祝賀《采．寓 halo house》業績長紅。
采寓酒店主打年輕輕奢華品牌為主軸，平均房價3,500元起，今年試營運住房率目標7成，今年剛開幕各種成本支出比較多，明年拼賺錢。
《采．寓 halo house》座落台中七期的核心優勢位置，總房間數為130間，位處秋紅谷斜對面，距離國家歌劇院、大遠百、Tiger City均不到5分鐘的路程。
《采．寓 halo house》以特殊的六角形玻璃帷幕外觀，從大廳到客房，從屋頂到鏡子，所有小細節都以圓弧造型設計收編，呼應及致敬國家歌劇院的特色，並匯聚hospitality(款待)、art(藝術)、leisure(休閒)、opera(美聲)於一身，為台中再添亮眼特色建築，更是2025台中都旅住宿的新焦點。
在內裝的色調上，《采．寓 halo house》以輕奢質感、自主隨興、溫暖明亮的美拉德色系為主，如烘焙過的暖黃、淺棕、焦糖、紅磚、米杏的自然色調營造輕鬆自在的住房氛圍，全館採用美國席夢思名床，洗浴備品依據樓層高低分別選用義大利精品等級的「BVLGARI寶格麗」及以茶為本的臺灣保養品牌「一日茶道TEAORY」；9～14層規劃為豪華樓層，更配置Dyson吹風機，細節處精心提供輕奢體驗。
一樓以時尚曲線及涵洞概念，精心設計出現代化的大廳接待空間，空氣中更輕輕飄散著台灣在地天然香氛品牌─璞草園特別為《采．寓 halo house》量身打造的專屬香氣「初戀」，其採用檸檬馬鞭草、迷迭香、柳杉葉和玫瑰天竺葵調製而成，展現輕盈的陽光夏日活潑感，讓每位住客一踏入「采‧寓」就彷彿置身在初戀般的清甜氛圍中。
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