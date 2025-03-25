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三捷運交匯、學區優勢 斯文昌龍公辦都更案啟動招商

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
斯文昌龍公辦都更案公開徵求出資者。北市住都中心提供
斯文昌龍公辦都更案公開徵求出資者。北市住都中心提供

台北市住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）25日宣布，「斯文昌龍」（斯文里二期整宅）公辦都市更新案正式公開徵求出資者，並將於4月7日舉辦招商說明會，邀請業界優質團隊與有志之士參與。

住都中心表示，該基地面積約4,849平方公尺（約1,466.82坪），範圍涵蓋斯文里二期整建住宅及其東側建物，現況包含約252戶私有產權及295名土地所有權人，交通條件優越，位在北市大同區核心地帶，範圍東至大龍街、西至昌吉街33巷、南鄰大龍街85巷、北接昌吉街，鄰近圓山站、民權西路站、大橋頭站三座捷運站及國道交流道，通勤便利。

住都中心強調，基地的周邊生活機能完善，學區涵蓋大同國小、蘭州國中，並鄰近樹德公園、大同區行政中心、衛生中心及蘭州閱覽室等公共設施，兼顧靜謐環境與便利生活。

據規劃，該案更新後預計興建地上13層、地下3層的住宅及商業大樓，總樓板面積逾11,000坪，預估創造超過91.18億元的不動產價值。

住都中心表示，自2015年起配合北市政府政策設置駐地工作站，持續與社區溝通，2018年成功協助斯文里三期改建為「斯文首善」社區，並保留中繼住宅供斯文里二期整宅改建使用，2020年獲市府核定擔任本案實施者，2021年推動都市更新事業計畫與權利變換計畫，並獲得超過九成住戶參與選配，近年來面對成本上漲挑戰，更是積極協調，凝聚高度共識，最終決議透過招商方式推動公辦都更

住都中心說，近十年來執行24件公辦都更案，其中14案成功招商，3案已完工、4案興建中，累計引入投資金額約1,031億元，展現完整的執行經驗與招商實力。114年預計再推6件招商案，吸引約190億元投資，歡迎各界關注住都中心官方網站及社群平台，掌握最新公辦都更訊息。

斯文昌龍公辦都更案基地位置。北市住都中心提供
斯文昌龍公辦都更案基地位置。北市住都中心提供

公辦都更 都市更新

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