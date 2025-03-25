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張國煒參與設計 星宇與Gogoro聯名車款登場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空董事長張國煒參與聯名設計，體現飛行美學的日常化演繹。（星宇提供）
星宇航空董事長張國煒參與聯名設計，體現飛行美學的日常化演繹。（星宇提供）

星宇航空Gogoro合作，推出聯名旗艦車款—Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版，由星宇航空董事長張國煒深度參與聯名設計，2025年3月25日，Gogoro x STARLUX Starwalker Edition聯名套組全台首批限量200組正式開賣，包含Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版車輛、同車色聯名安全帽乙頂、Gogoro x STARLUX聯名皮革卡套乙個與聯名飛行夾克乙件，並加碼抽破萬星宇航空哩程，珍藏價格136,980，全台Gogoro指定門市皆提供實車展示，相關購買資訊可參考活動官網。

星宇航空指出，張國煒設計理念是希望此次聯名不僅是一款代步工具，更是一種生活風格的展現。聯名車款靈感源自星宇航空的標誌性大地金色，並融入「貼地飛行」概念，透過機艙元素與Avionic航空儀表主題，營造沉浸式騎乘氛圍。而車名「Starwalker」則源自星宇航空的無線電通訊呼號，象徵無限探索精神，鼓勵騎士勇敢突破界限。

Gogoro Pulse Starwalker Edition在細節設計上向飛行器致敬，體現航空工藝的精髓。10.25吋彩色數位儀表模擬機艙視覺與聽覺效果，車身刻印車款動力數據，展現濃厚科技感。飛旋踏板採用機身警示塗裝，呼應航空安全標示，而車尾則融合星宇航空飛機塗裝條紋與聯名Logo，進一步強化辨識度。為提升舒適度，坐墊選用頂級皮革止滑材質，提供穩定的乘坐表現。

「Gogoro Pulse的設計就像飛行器般精準掌控氣流，這次的合作堪稱速度與科技的完美結合。」董事長張國煒親自試乘後，驚豔於其飽滿的扭力輸出與類跑車般的推進力，輕輕一催，就能感受到飛機起飛時的瞬間推背感，帶來前所未有的駕馭體驗。車款採用Aeroforce空氣力學設計，以飛行器級超低風阻概念打造流線車身，確保穩定動力輸出與高效散熱。底盤搭載NACA翼型空氣導流技術，讓氣流精準流動，帶來更順暢的移動感受。

Gogoro x STARLUX Starwalker Edition聯名套組包含Gogoro Pulse Starwalker Edition星宇航空特仕版車輛、採用飛行員風格並融入航空元素的同車色聯名安全帽、Gogoro x STARLUX聯名皮革卡套，以及靈感來自機長制服的聯名飛行夾克，都兼具實用性與精緻質感，不論是在騎乘時展現獨特風格，或作為時尚單品收藏。

Gogoro 星宇航空

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