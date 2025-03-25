每戶僅56萬元！私法人砸5千餘萬元打包90間新北海景套房
實價揭露，新北市出現罕見私法人購置大宗住宅案，萬里區「喜凱亞渡假村」1月時，90間套房與其他空間以總價5,477萬元成交，且標註為法人購置住宅之特殊交易。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該社區以海景著稱，由於房價親民，研判未來應做為包租代管、員工宿舍或長照相關用途。
根據實價，萬里「喜凱亞渡假村」共90間套房、共有空間以及停車空間，1月下旬以總價5,477萬元售予一家私法人，為萬里有實價以來，總價第二高的大樓成交交易。
據查，該筆交易包含90間套房，套房含陽台大小介於9~13坪，並分布於2~13層，另有多筆共有部分與防空避難室兼停車空間，而若以車位面積一個13坪、總價100萬元估算，此筆交易每間套房價值僅約56萬元。
賴志昶指出，該交易為《平均地權條例》修正案上路以來，罕見的大筆私法人購置住宅案件。
由於該社區屋齡僅約25年，較不具都更或危老改建的可能性，惟此案地點特殊，具有市區少見的海景，又該宗交易全是套房物件，因此研判未來應可做為包租代管、員工宿舍等用途，或整合為單一長照中心也不無可能。由於是大筆購入的特殊交易類型，因此總價僅約是市值一半。
另觀察內政部數據，截至2024年6月底止，共許可579件私法人購買住宅案，其中宿舍占約57%為最大宗，而都更危老案約占3成次之。
賴志昶認為，以往公司有宿舍需求以租賃為主，常見如台北市天母地區即匯聚不少外商高管的租賃市場，因此私法人購置宿舍案件較多，較不合市場常理，惟依據現行規定，私法人購置宿舍不得超過高價住宅門檻，加上央行針對私法人購置住宅規應最高限貸3成，已抑制投資人利用漏洞購置豪宅的風氣，未來此類投機狀況應會顯著降低。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，自《平均地權條例》修正以來，高資產族想利用公司購置豪宅難上加難，加上「房地合一稅2.0」上路，已防堵投資人利用法人買賣房產獲利。
在相關管制齊全後，未來高資產族將尋求多元財務規劃，促使資金轉往商辦、廠辦及店面等商用不動產，加上目前政策有利長期持有，未來也將讓這些族群在購置不動產時有更多元的思考。
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