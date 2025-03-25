快訊

億元級高資產保戶2項融資開放 銀行與壽險業暗潮洶湧

重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

赴內政部申冤遭喊「滾出去」 亞亞：我愛台灣也愛大陸

銅價上漲 CCL 生產成本大增 陸資廠喊漲台廠觀望中

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

近期國際銅價上漲銅箔基板（CCL）廠商生產成本大增，不過業界說目前產業需求尚未步入傳統旺季，需求尚未顯著拉升，僅有陸資廠喊漲，台廠包含台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝（6672）都還在觀望中。

業界說，近期銅價上漲超過1萬美金，對CCL厰成本會逐步增加，騰輝說，目前報價現在還未更新漲價，只是有部分客戶預先多下備料單。

台光電也低調說，公司不會是第一個漲價的公司。

陸資廠建滔近期公布財報配息，公司提到隨著銅價大幅飆升，集團的覆銅面板有序加價，抵銷銅價上漲所帶來的成本壓力之餘，還提升部門的毛利率並預告今年仍會持續因應成本漲價。

業界說，建滔主要生產中低階產品，先前大舉砍價降價產品報價遠低於同業，相當內卷，近期喊漲預期僅是價格回到同業平均水平。

台光電 漲價

延伸閱讀

電費上漲「受惠股清單」曝！網點名雲豹、森崴能源成潛力股

黃金漲勢稍歇 油價上漲 銅價回落

台光電、台燿 高盛喊買

全球需求不斷增長、開採難度及地震風險增加 未來銅價恐大幅上升

相關新聞

國壽攜台北101挺進台中 帶動上千個就業機會

國泰人壽昨（24）日宣布與台北101合作，共同進軍台中，共同打造全新城市地標—「置地廣場 台中」。「置地廣場」為國泰人壽...

三捷運交匯、學區優勢 斯文昌龍公辦都更案啟動招商

台北市住宅及都市更新中心（以下簡稱住都中心）25日宣布，「斯文昌龍」（斯文里二期整宅）公辦都市更新案正式公開徵求出資者，...

股東會紀念品好物 本周買進零股機會

本周最後買進過戶日的股東會好物有南紡（1440）、正隆（1904）、聯嘉（6288）及國際中橡（2104）等公司，要具有...

首購族哭！七都預售房價千萬內只剩這幾區

《591實價登錄》統計指出，新青安助攻下，房價持續步步高升，對於還沒上車的小資族來說，買房恐更加艱難。2024年千萬預算...

台中三大發展最速重劃區 「這區」5年價差24萬跑最快

房市回歸自住主流，「生活機能牌」成為吸引購屋族最佳賣點。而台中的北屯機捷、單元二與太平新光等三個重劃區，發展有如搭上特快...

智慧零碳城市 亞泥扮要角 剖析水泥與混凝土淨零轉型角色

元智大學與歐盟EAI（歐洲聯盟創新協會）昨（24）日共同舉辦「SmartZero City 2025智慧零碳城市論壇」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。