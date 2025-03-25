銅價上漲 CCL 生產成本大增 陸資廠喊漲台廠觀望中

近期國際銅價上漲銅箔基板（CCL）廠商生產成本大增，不過業界說目前產業需求尚未步入傳統旺季，需求尚未顯著拉升，僅有陸資廠喊漲，台廠包含台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、騰輝（6672）都還在觀望中。

業界說，近期銅價上漲超過1萬美金，對CCL厰成本會逐步增加，騰輝說，目前報價現在還未更新漲價，只是有部分客戶預先多下備料單。

台光電也低調說，公司不會是第一個漲價的公司。

陸資廠建滔近期公布財報配息，公司提到隨著銅價大幅飆升，集團的覆銅面板有序加價，抵銷銅價上漲所帶來的成本壓力之餘，還提升部門的毛利率並預告今年仍會持續因應成本漲價。

業界說，建滔主要生產中低階產品，先前大舉砍價降價產品報價遠低於同業，相當內卷，近期喊漲預期僅是價格回到同業平均水平。