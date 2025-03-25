寶泓生醫公司 3月27日登錄創櫃板
櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，寶泓生醫（7671）將於3月27日登錄創櫃板。寶泓生醫公司榮獲2024年第21屆國家新創獎，專注於玻尿酸接枝控制與次世代溫和鑄針專利技術，開發優質可溶式玻尿酸微針，切入無痛分子傳遞的藍海市場。
寶泓生醫營運預計從醫美保養品、醫療耗材至含藥醫材、疫苗開發等短、中、長期三階段規劃發展。公司開發的搭載外泌體等生物活性分子的玻尿酸微針貼片預期將添營運動能，微針產品規畫以CDMO模式或自有品牌拓展海內外市場。
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