首購族哭！七都預售房價千萬內只剩這幾區

《591實價登錄》統計指出，新青安助攻下，房價持續步步高升，對於還沒上車的小資族來說，買房恐更加艱難。2024年千萬預算若想買預售屋，七都僅剩9個行政區可選擇，相較前年還有15個行政區，短短一年就驟減6個。

現階段雙北、新竹地區早已突破千萬，僅剩桃園、台中、台南、高雄仍有相對親民區域能入手，又以高雄林園總價不到600萬元即可買到新房，成為全台小資族房價最友善的區域。

591房屋交易網表示，去年下半年受央行打炒房政策衝擊，房市買氣急轉直下，但多數建商對於價格相當堅持，預售屋房價短期內依舊沒有鬆動的跡象，只是從過去幾年的「一路暴衝」變成「小跑步」而已，小資族想靠千萬預算一圓成家夢，除了難度越來越高，可以挑選的地區也是又遠又少，處境相當艱難。

像目前距千萬門檻僅一步之遙的高雄岡山區，去年預售總價已高達999萬元，岡山因坐擁台鐵、捷運紅線與國道1號等交通便捷優勢，加上周邊有路竹與橋頭科學園區議題帶動，推升該區房價進一步提升，預售屋總價直逼千萬大關。

桃園楊梅也不遑多讓，去年預售屋總價同樣上看千萬元，不僅如此，由於該區房價相對周邊具競爭力且聯外交通便捷，吸引雙北、新竹通勤族目光，推升成交量突破千件。

緊追在後的則是台南安定，去年預售屋總價已來到988萬元，該區隨著鄰近的新市、善化等地房價攀升，坐2望3的親民價逐漸成為南科新貴購屋選擇，帶動區域房市熱度。

台中預售屋千萬有找的區域僅存后里，該區有中科后里園區就業人口支撐房市，以及國道1號、國道4號等便捷交通，房價站穩3字頭。

接著則是台南新營，去年預售屋總價也突破900萬元，令人訝異，該區雖然因重大公共建設不多，房市能見度低，不過由於新營原為縣政府所在地，生活機能完善，區域剛性買盤穩定。

北台灣千萬內買預售屋，除了桃園楊梅之外，觀音、龍潭兩區房價甚至不用9百萬元，其中觀音近年受惠台商回流帶來大量人口進駐，加上區域內重劃區推案密集，持續為房市提供支撐力道，去年預售屋成交超過千件，為北台灣小資族買房熱區。

最後則是高雄大寮與林園，單價仍維持2字頭，總價也分別僅需700多萬與500多萬，其中大寮擁有捷運橘線以及工業區大量就業機會，持續吸引鳳山外溢買盤湧入。