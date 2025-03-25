台中三大發展最速重劃區 「這區」5年價差24萬跑最快

房市回歸自住主流，「生活機能牌」成為吸引購屋族最佳賣點。而台中的北屯機捷、單元二與太平新光等三個重劃區，發展有如搭上特快車，交通、商業、學校迅速到位，加上新穎整齊的街景環境，甚至取代舊市區成為「新蛋黃區」，房價扶搖直上，5年價差最大可達20萬元。

其中，又以北屯機捷特區最受矚目，在好市多北台中店進駐後，商圈群聚效應極大化，連鎖零售、餐飲龍頭如統一、全聯、全家、燦坤、寶雅、楓康、Life 8、UR Living相繼跟進，即使在素有「北崇德、南公益」的11期崇德商圈，也前所未見的盛況。

根據樂居網站2025年3月23日資料，統整北屯機捷首批推案社區的近一年均價與整體均價，持有5年的單坪價差約有23萬至24萬元。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，房價追漲幅度普遍被視為市場需求強度，北屯機捷房價漲幅跑贏其他區域，主要原因就在於如商圈機能與捷運、匝道的交通優勢，是市區與其他重劃區無法追上的差異特點。

在地業者也點出，北屯機捷發展尚未到「終點」，目前籌備中的商場包括統一敦富商場；岩漿集團獨棟4層樓大型商場也正緊鑼密鼓招商開設中；還有麥當勞松竹店、上市品牌女裝美而快UR Living等，而市府尚有大面積商業地待標售，大城、櫻花、富宇、仁山、登陽、漢宇等多家開發商手中多塊土地也伺機開發。

去年上半年，機捷預售新案突破6字頭高水位之際，北部建商新美齊仍高價搶下機捷土地，為區域房市催油上膛，即使金龍風暴冷風來襲，機捷與鄰近單元12新案依然寫下「坐6望7」格局，顯示前景大有可為。

迎向自住新時代，深耕北屯、很早就佈局機捷特區的大城營建機構，將推出機捷特區內稀有觀景第一排新案「大城吾界」。

此案為滿足一次到位的購屋理想，包括逾千坪基地規劃190戶中型社區；超大棟距、東面山景；38至41坪方正三房格局；層高3.4米，放大視野比例；高梯戶比、高實用性；迎賓車道提升社區質感，與步行到捷運站的便利性等，為自住客提供全方位高性價比配備。

受惠於七期市政中心開發飽和與公益商圈延伸效應，低密度開發的單元二迅速發展成「新市政綠特區」，更以台中米其林生活圈聞名，高價豪宅聚落出現七期轉移單元二現象，雖然部分成屋社區缺少轉手資料而有價格斷層，但線上預售案如「精銳ABBA」、「陸府續森」高標成交價已突破8字頭行情。