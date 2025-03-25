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金玻公司3月26日登錄創櫃板 再添生力軍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
金玻公司為金門地區第1家取得創櫃板股票代號的企業。櫃買中心/提供
金玻公司為金門地區第1家取得創櫃板股票代號的企業。櫃買中心/提供

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，金門玻璃廠（7668）將於3月26日登錄創櫃板。金玻公司規劃建置純電升溫無煙囪窯爐設備，輔以電腦程式控制全氧燃燒玻璃熔窯，結合創新設計銅合金模具，透過自動化機械吹瓶製程達到效率化量產玻璃瓶容器。

金玻公司顛覆傳統玻璃酒瓶無法突破的成形工序，開創新穎工藝技法將玻璃酒瓶設計並形塑成美觀與實用兼顧的曲線造型作品，具備協助酒廠推出各式紀念酒搭載特殊造型瓶的能力。金玻公司另透過技術改良與創新，生產投料採用70%廢玻璃和30%矽原料配方，在不影響瓶身強度基礎下開發出輕量化及具環保效益的玻璃容器

創櫃板 櫃買中心

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