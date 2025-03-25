國壽攜台北101合作推算報酬率 有望超過3%

國泰人壽在台共有四個「置地廣場」，包括國泰、桃園、台南以及台中，目前全台四個置地廣場的報酬率都有3％，其中台中置地廣場與「台北101」合作商場區域，報酬率估算更優，可望比3%更高。

國泰「置地廣場」正在全台遍地開花，複合商域，攜手可信賴合作對象，成功將置地廣場打造成當地新地標形象。

2020年桃園置地廣場開幕，推出X park新都會型水生公園，以及COZZI Blu和逸飯店，複合方式納入影城、飯店與水族館等，成為桃園當地新地標，該地位於桃園高鐵站的精華地段，國泰在2012年標下50年地上權，目標是希望打造該地成為台中以北的大生活圈。

台北國泰置地廣場位於台北市信義區，也是複合式大樓，融合百貨公司與商辦空間，更是信義區的知名地標。而國壽在台中置地廣場，該地未來將有兩個台中捷運交叉口，位處台灣大道與文心路口，是接近台灣七期的重要門戶。

國壽指出，「置地廣場 台中」定位以高端商場結合頂級商辦綜合大樓起造，報酬率差不多3％、甚至有機會更優，但商場合作簽約的細節不便對外公布。