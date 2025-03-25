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「置地廣場台中」串聯百貨商圈 助益房市

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國泰人壽與台北101攜手合作的「置地廣場台中」，雖然不在七期重劃區內，但基地緊鄰捷運市政府站，交通便利，且同時坐擁七期、五期、四期等成熟重劃區，將與台灣大道上的大遠百、新光三越等既有百貨串聯，讓人潮動能擴大，預期將為區內房市帶來更大量能。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，未來可使消費人潮從七期往五期延伸擴展，形塑如同信義計畫區的大型百貨商圈，集客效應可望放大，加上101的品牌加持，有望拉抬周邊的商用不動產及店面行情。

事實上，除了台北101的進駐，七期近期更有頂級住宅案、商辦、飯店及同步推進。其中，由寶璽建設攜手全球前三大建築事務所「Nikken Sekkei」聯手打造的「寶璽天讚」，總銷140億元，是今年329檔期最大案，甚受矚目。

商辦與飯店市場亦同步升級，台中商銀企業總部「台中之鑽」，潛在辦公室總樓地板面積約3.5萬坪，高樓層將引進萬豪集團旗下最高等級的奢華酒店品牌「JW Marriot」，平均房價破萬元。另外，長榮酒店集團全新品牌「采寓halo house」3月起試營運，預計今（25）日正式開幕。

台北101 商辦 重劃區

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