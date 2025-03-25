國壽攜台北101挺進台中 帶動上千個就業機會

國泰人壽昨（24）日宣布與台北101合作，共同進軍台中，共同打造全新城市地標—「置地廣場 台中」。「置地廣場」為國泰人壽旗下複合式商用不動產品牌，2015年起已陸續插旗台北、桃園、台南，此次入主台中，象徵國泰置地廣場在全國開枝散葉，拓展版圖。

國泰人壽國泰人壽總經理劉上旗、台北101董事長賈永婕昨日代表簽訂，宣布雙方合作，將為中台灣區域經濟與城市發展注入全新動能。

劉上旗指出，「置地廣場 台中」總體規劃地上34層高、地下七層，總開發面積約4.7萬坪，包含商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪，總投資金額突破百億。本案定位以高端商場結合頂級商辦綜合大樓起造，預估可創造上千個就業機會，其中，「台北101」的商場區域，包括地下一樓至地上七樓，租賃面積約1.7萬坪。

國壽並指出，這次更入主台中，逐步拓展版圖，以打造具休閒娛樂、頂級商辦及國際化的複合式園區為目標，期待能更貼近民眾生活圈、提供最好的休憩場所。由於台中位於台灣西半部的樞紐位置，擁有國家重要產業園區及龐大人口基數，國壽早在2020年就預告「置地廣場 台中」計畫，此次與「台北101」從初步接觸到達成合作，歷時超過四年。

在商辦部分，國泰人壽繼推出台北「國泰置地廣場」、「置地廣場 桃園」、「置地廣場 台南」等複合式商用不動產指標後，2030年「置地廣場 台中」將於台中七期開幕，提供商務人士最佳商辦選擇。「置地廣場 台中」落腳中台灣重要中心商業區（台中七期），兼具規模化商業區、交通便利、都市規畫完善等條件，且台中市政府、台中國家歌劇院、文心森林公園等重要設施皆設置於此。

台北101董事長賈永婕表示，「置地廣場 台中」的商場部分為台北101向國泰人壽簽署租賃契約，租期為20年，總投資金額高達45億元，預計於2029年完工、2030年開幕，並期望七年內可以達到損益兩平，成為台中商業新核心。賈永婕指出，「置地廣場 台中」仍會作為「101」的品牌形式存在，但確切名稱還在規劃中。

此外，本案還與去年百貨「店王」新光三越中港店與排行第三的台中大遠百相鄰，業界估計，未來「置地廣場 台中」開出後，將與現有商場展開激烈競爭，掀起台中百貨與商場的新一波戰局。

台北101於2024年的商場營業額突破230億元，穩居北台灣百貨第一、全台第二，觀景台來客數表現亮眼，去年超過150萬人次，獲利表現年年刷新歷史紀錄。