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七宗國有地地上權招標

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部國產署昨（24）日公告今年首批國有地上權招標，共釋出七宗土地，權利金底價共44.8億元，將於5月5日開標。其中包括五宗土地首次列標，以台北市中山區住宅區土地權利金底價11.1億元為最大亮點；另外台南市平實營區土地，底價26億元，也受到關注。

國產署副署長李政宗表示，七宗分布在台中市四宗、台北市、台南市及澎湖縣各一宗，總面積達2.38公頃，權利金底價為44億8,090萬餘元，地上權存續期為70年，年租金利率3.5％，涵蓋住宅區、工業區及商業區。

首次列標的五宗土地中，三宗屬住宅區，包括北市中山區土地面積842坪、權利金底價11.1億元；台中市南屯區土地位於第13期市地重劃區，面積約410坪，權利金底價9,171萬餘元；澎湖縣馬公市土地273坪、權利金底價2,415萬餘元。還有兩宗包括台中市干城商業區1,221坪土地，權利金近5億元；台南市東區平實營區商業區土地，面積近1.2公頃，權利金底價26.4億元。

國產署 澎湖

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