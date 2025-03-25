智慧零碳城市 亞泥扮要角 剖析水泥與混凝土淨零轉型角色

元智大學與歐盟EAI（歐洲聯盟創新協會）昨（24）日共同舉辦「SmartZero City 2025智慧零碳城市論壇」，廣邀全球專家學者與企業領袖探討創新科技與永續策略，打造低碳韌性城市。亞洲水泥（1102）受邀擔任與談嘉賓，深入剖析水泥與混凝土在淨零轉型中的角色，並分享具體減碳成果，為城市永續提供產業視角。

亞泥表示，水泥與混凝土是全球應用最廣泛的建材，也是推進智慧零碳城市的重要支柱。

亞泥花蓮廠首席副廠長陳志賢指出，水泥和混凝土因高強度、耐久性及可塑性，在基礎建設、交通網路及綠色建築中占有重要地位，水泥混凝土材料為實現永續願景關鍵。

亞泥參考全球水泥及混凝土協會（GCCA）、歐洲水泥協會（CEMBUREAU）及美國卜特蘭水泥協會（PCA），提出淨零排放路徑圖，推動「5C+1C減碳策略」，涵蓋熟料（Clinker）、水泥（Cement）、混凝土（Concrete）的減碳技術，加上建築設計優化（Construction & design）及再碳酸化反應技術（re-Carbonation），結合循環經濟、改善製程、導入再生能源及生產低碳水泥，成功降低碳排放和產品碳足跡。

亞泥更投入碳捕捉與再利用（CCU）技術研發，為產業淨零開創全新可能。陳志賢表示，亞泥是少數SBTi減碳年年達標的企業，2024年更提前完成2025年第一階段目標，並計畫於2035年減碳45.7%，2050年達成淨零排放。

亞泥布局循環經濟領域，大量回收包括光電業、鋼鐵業、石化業等台灣十大產業和地方政府的資源化產品，藉由水泥窯協同處理技術，轉為水泥生產過程的替代原料和燃料，不但減少天然資源消耗，更有效降低環境負擔。

根據近三年統計，亞泥花蓮廠累計使用10.3萬噸替代燃料、114.8萬噸替代原料，相當於減少36萬噸CO2溫室氣體排放。

亞泥在循環經濟的卓越表現，近日榮獲第五屆《台灣循環經濟獎》創新服務獎的年度典範獎。亞泥強調，建構智慧零碳城市除仰賴創新技術，更需要產業間的合作和資源整合。亞泥的綠色解方，有助建築、基礎建設等領域大幅降低碳排放，為全球加速淨零目標提供核心動能。