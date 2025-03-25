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智慧經營／運錩鋼鐵董事長顏德和 白手起家 寫創業傳奇

經濟日報／ 林政鋒
運錩鋼鐵董事長顏德和從學徒到股票上市公司董事長，展現生命韌性與無限可能。記者林政鋒／攝影
運錩鋼鐵董事長顏德和從學徒到股票上市公司董事長，展現生命韌性與無限可能。記者林政鋒／攝影

運錩鋼鐵（2069）董事長顏德和從學徒出發、勤奮打拚，他白手起家到股票上市，在不銹鋼精密加工領域獲得國際科技、汽車大廠肯定，寫下傳奇的創業篇章之餘，近年也跨界進入生命事業，創立天成圓滿生命紀念館，超六星級的軟硬體規劃，令各界驚艷不已。

鋼鐵大咖 跨足生命事業

顏德和說，自己是以謙卑、虔誠的心從事生命事業，用蓋佛殿的心情興建塔位，這是一股很難用言語表達的力量，所以天成圓滿生命紀念館即便前後花了20年的時間與心力，過程辛苦勞累但他覺得十分值得，光是大殿設計就前後修改了七個版本、歷經三年，堅持朝自己設定的「簡潔、磅礴、大氣」方向完成。

顏德和說，「想做好」跟「能做好」是二件事，過程中很明確的跟建築設計師說，希望每個人走進大殿，從第一眼見到佛祖菩薩的那一刻起，就自然而然能產生謙卑、產生懺悔，心裡即能得到平靜。

在他的堅持下，占地五公頃的天成圓滿生命紀念館呈現出莊嚴、而非僅是漂亮的氣場。

顏德和表示，氣質與漂亮是完全不一樣的東西。有氣質的人不一定漂亮，但令人感覺舒服、很喜歡接近；有人艷光四射初見時非常漂亮，但一下子就膩了、想離開，他很開心將紀念館做到簡潔、磅礴、大氣，讓人能在莊嚴肅穆的環境中緬懷先祖。

顏德和生長在苗栗後龍，少年時由沖床學徒做起，練就一身好技術，40年前跟隨親戚到高雄從事不銹鋼加工，在客戶中建立口碑。31歲自行創業成立運錩，一開始就有做不完的生意。

當時不銹鋼需求大增，顏德和創業第一個月就接下近400公噸訂單，下個月成長三成、再下個月增加六成，短短四個月竄升到單月出貨量達1,000公噸的規模。

由於許多不銹鋼裁剪加工的訂單來自大陸，顏德和決定西進，並朝上游軋鋼發展。2001年進到大陸，當時全球投資者都將大陸定位為世界工廠，陸續前進布局，運錩以優異的技術，成為重要3C、家電廠合作的對象，運錩不銹鋼逐步科技化。

全心投入 抓住問題核心

顏德和回想，出身苗栗後龍農村，家中有五位兄弟姊妹，家境經濟並不好，國中畢業後隻身到台中一家不銹鋼裁剪廠當學徒，離鄉背井寄人籬下的學徒生活持續了六、七年，並半工半讀完成高職學業。

顏德和感嘆，那個年代的學徒真的很辛苦，無論在體力上或心理上，都非常煎熬。「但是我很認真、很努力，對每一件事情都全心全意的投入，努力做到最好。」時間久了，他發現只要用心投入做事，就會看到事情的本質與脈動，也就能抓住問題的核心。

從學徒到股票上市公司董事長，顏德和展現生命的韌性與無限可能，雖然在商場上做得風生水起、雄霸一方，顏德和為人處事沒有一絲的傲氣，謙卑有禮的紳仕風采在他身上展露無遺。

不銹鋼 紀念館 運錩

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