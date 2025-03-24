榮剛搶軍工市場 擴充新產能

全球航太、軍工等相關產業持續強勁成長，特殊鋼主力廠榮剛（5009）為搶占軍工產業相關市場，積極擴充新產能，新增五套設備，預計2026年首季投產，鞏固不敗的競爭優勢。

榮剛董事長王炯棻表示，國際航太產業持續保持動能，全球飛機需求穩健，波音於2024年底重啟737 Max生產線，並計劃逐步將產能提升至每月56架，進一步推升航太材料需求。

榮剛為爭取市場契機，公司已積極擴充產能，新增5台Var設備，預計於2026年第1季量產，進一步強化生產效能與市場競爭力。

能源領域方面，雖然風力與太陽能等綠能發電持續發展，但因儲能技術仍待突破，傳統油氣與核能的穩定供應與設備維護仍不可或缺。隨著全球能源轉型進程加速，市場對傳統能源高效運作的需求回溫，榮剛看好相關需求成長。

此外歐洲提高軍備預算，帶動新一輪軍工產業需求，未來軍工市場長期發展潛力向好。

榮剛指出，工具鋼方面受景氣循環影響，目前尚未出現顯著反彈。但隨著烏俄戰爭接近停戰。烏克蘭戰後重建計劃將聚焦於房地產、運輸、能源及工業領域，預期相關建築與基礎設施投資將直接帶動鋼鐵需求，鋼鐵產業景氣有望觸底回升，帶動市場逐步回暖，後續持續關注全球市場變化，靈活應對產業趨勢。

法人分析，國際航太、能源、油氣等領域需求暢旺，榮剛高毛利產品占比已超過六成，顯示營運表現穩健，目前榮剛在手訂單維持80億元的水準，接單與出貨皆穩定，雖然工具鋼市場仍受景氣影響，但隨著全球市場復甦，未來需求可望回升。

在市場需求持續增長的背景下，榮剛專注於高附加價值產品的研發與生產，涵蓋合金工具鋼、高強度低合金鋼、不銹鋼等多項產品，應用於航太、能源、油氣、機械模具等產業。公司近期亦與學術機構合作，推動工具鋼自有品牌開發，並取得北美壓鑄協會（NADCA）認證，展現技術實力與市場競爭力。