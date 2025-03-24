榮剛、精剛受惠全球軍工商機 擴大搶市

全球地緣政治重新洗牌，特殊鋼主力廠榮剛（5009）與精剛（1584）受惠國際軍工產業蓬勃發展，榮剛為搶占市場，積極擴充新產能，新增五套設備，預計2026年首季量產，鞏固不敗的競爭優勢。

榮剛表示，美國波音加生產先進戰鬥機行列，加上國際航太產業持續保持動能，全球飛機需求穩健，波音於2024年底重啟737Max生產線，並計劃逐步將產能提升至每月56架，進一步推升航太材料需求。

子公司精剛「子以母貴」，供應相關材料利基豐厚，全球地緣政治風險增溫，精剛主力產品鎳基合金、鈦合金在國防工業扮演要角，新建鈦合金真空電弧重熔VAR廠熱試車成功進入量產，對營運有重要貢獻。

榮剛為爭取市場契機，公司已積極擴充產能，新增5台Var設備，預計於2026年第1季量產，進一步強化生產效能與市場競爭力。尤其歐洲提高軍備預算，帶動新一輪軍工產業需求，未來軍工市場長期發展潛力向好。

法人分析，國際航太、能源、油氣等領域需求暢旺，榮剛高毛利產品占比已超過六成，顯示營運表現穩健，目前榮剛在手訂單維持80億元的水準，接單與出貨皆穩定，雖然工具鋼市場仍受景氣影響，但隨著全球市場復甦，未來需求可望回升。

在市場需求持續增長的背景下，榮剛專注於高附加價值產品的研發與生產，涵蓋合金工具鋼、高強度低合金鋼、不銹鋼等多項產品，應用於航太、能源、油氣、機械模具等產業。公司近期亦與學術機構合作，推動工具鋼自有品牌開發，並取得北美壓鑄協會（NADCA）認證，展現技術實力與市場競爭力。