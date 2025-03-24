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森動健步 新壽：健康是最好的員工福利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽森動健促活動成效優異，獲頒「最佳綠意貢獻獎」，由副總經理壽以祥(右)代表領獎。新光人壽／提供
新壽森動健促活動成效優異，獲頒「最佳綠意貢獻獎」，由副總經理壽以祥(右)代表領獎。新光人壽／提供

根據國民健康署調查顯示，全台20歲到64歲民眾，約每4人就有1人罹患代謝症候群，為協助員工建立良好生活習慣，打造健康職場，新光人壽規劃「森動」永續健康促進活動，結合外部「Walkii健康森林」計畫，鼓勵員工透過身體力行、能力所及的方案，以健走步數兌換種植樹木。本活動為期兩個月，累積總步數共5億474萬步，達到認養於高雄茄萣濕地種植47棵台灣原生種樹苗，榮獲「最佳綠意貢獻獎」佳績，展現新光人壽致力推動企業ESG永續成果。

新壽「森動」永續健康促進活動，運用「Walkii線上運動會APP」的多樣性運動功能、趣味任務模板、集點達標獎勵，以遊戲方式提升員工參與意願，進而養成運動習慣，達到減碳與消耗熱量的雙重效益。在高階主管投入號召下，共有1,618名員工響應，總減碳數高達7萬1千公斤，養成動態的生活習慣，不僅可以促進身心健康，還能成為守護地球的一員，實踐由內而外的健康環境。

本次新光人壽認養造林的茄萣濕地，位於西部沿海地區，是重要的候鳥度冬棲地，因土壤鹽化導致植物生長不易，影響候鳥休憩環境，造成物種數減少。為減緩全球暖化並為環境永續盡力，高雄愛種樹協會以對的樹種、對的方法，改善生態環境確保樹木在合宜的狀態生長，並協助移除外來種，保護原生植物棲地，期待隨植株成林，為森林碳匯增進推動力量、並提供野生動植物適宜棲地環境，達成保育生物多樣化目標，成為減碳典範。

員工是企業的根基，健康是最好的員工福利，新光人壽善盡企業責任，在職業病預防部分，邀請物理治療師至公司服務，員工肌肉不適改善率達93.2%；針對中高齡及高齡員工，安排運動課程及講座，培養員工對身心健康的自主意識。此外，推動孕媽咪保護友善措施，鼓勵女性員工懷孕通報機制，提供孕期及產後特別關懷。未來新壽也將持續打造安全健康的樂活職場，期許員工在舒適環境中安心工作，創造永續健康的最大價值。

新光人壽 運動

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